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Россиянка устроила в киевском аэропорту "представление": я хочу замуж (видео)

STYLERЖизнь    06.02.2020 - 18:29
Россиянка устроила в киевском аэропорту "представление": я хочу замуж (видео)
Россиянка пыталась за взятку попасть в Украину (коллаж РБК-Украина)

Россиянка после незаконного посещения Крыма пыталась за взятку попасть в Украину

Россиянка пыталась подкупить пограничника в киевском аэропорту "Жуляны", который не пропускал ее через государственную границу из-за незаконного посещения оккупированного Крыма. Женщина предлагала сотруднику ГПС взятку в размере 500 долларов.

В итоге нарушительнице запретили въезд в Украину на 3 года, после чего отправили обратным рейсом.

Госпогранслужба опубликовала на своем YouTube-канале видео, как гражданка РФ устроила "представление" в аэропорту, рассказывая о незнании о санкциях за поездку на крымский полуостров через закрытые пункты пропуска, а также о своем желании заключить брак.

"Я вообще хочу замуж... Я же не знала, что нельзя в этот ***ый Крым, я бы не полетела.. я же из России, не из Украины" - уговаривает женщина пограничника.

На отказ от взятки она предлагает заплатить штраф. Сотрудник ГПС объясняет женщине, что что таковой не предусмотрен, просит присесть и обещает пообщаться с ее молодым человеком, когда тот подойдет.

Также сообщается, что в тот же день в пункте пропуска "Борисполь" пытался дать взятку гражданин Таджикистана, которому отказали в праве пересечения границы из-за ненадлежащего подтверждения финансового обеспечения. Иностранец пробовал "купить" право въезда в Украину за 200 долларов.

Россиянка, которая незаконно посещала оккупированный Крым, пыталась дать взятку пограничнику в киевском аэропорту

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