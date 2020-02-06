Росіянка влаштувала в київському аеропорту "виставу": я хочу заміж (відео)

Росіянка намагалася за хабар потрапити в Україну (колаж РБК-Україна)

Росіянка після незаконного відвідування Криму намагалася за хабар потрапити в Україну

Росіянка намагалася підкупити прикордонника в київському аеропорту "Жуляни", який не пропускав її через державний кордон через незаконне відвідування окупованого Криму. Жінка пропонувала співробітникові ДПС хабар у розмірі 500 доларів.

У підсумку порушниці заборонили в'їзд в Україну на 3 роки, після чого відправили зворотним рейсом.

Держприкордонслужба опублікувала на своєму YouTube-каналі відео, як громадянка РФ влаштувала "виставу" в аеропорту, розповідаючи про незнання про санкції за поїздку на кримський півострів через закриті пункти пропуску, а також про своє бажання укласти шлюб.

"Я взагалі хочу заміж... Я ж не знала, що не можна в цей ***ий Крим, я б не полетіла.. я ж з Росії, не з України" - вмовляє жінка прикордонника.

На відмову від хабара вона пропонує заплатити штраф. Співробітник ДПС пояснює жінці, що такий не передбачено, просить сісти і обіцяє поспілкуватися з її молодим чоловіком, коли той підійде.

Також повідомляється, що того ж дня в пункті пропуску "Бориспіль" намагався дати хабар громадянин Таджикистану, якому відмовили у праві перетину кордону через неналежне підтвердження фінансового забезпечення. Іноземець намагався "купити" право в'їзду в Україну за 200 доларів.

Росіянка, яка незаконно відвідувала окупований Крим, намагалася дати хабар прикордоннику в київському аеропорту