Незахищені категорії переселенців із Луганщини у Харкові отримують допомогу від Фонду Ахметова

До хабу Нижньодуванської громади у Харкові Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. За допомогою можуть звернутися найбільш незахищені категорії переселенців із Луганської області, які зареєстровані у цьому хабі. Це, зокрема, люди похилого віку, люди з інвалідністю тощо.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У складі кожного продуктового набору - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво. Це важлива підтримка для людей, які були змушені залишити все своє майно.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.