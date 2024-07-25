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Незахищені категорії переселенців із Луганщини у Харкові отримують допомогу від Фонду Ахметова

Четвер 25 липня 2024 15:40
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Незахищені категорії переселенців із Луганщини у Харкові отримують допомогу від Фонду Ахметова Фото: незахищені категорії переселенців із Луганщини отримують допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба фонду)
Автор: Олександр Мороз

До хабу Нижньодуванської громади у Харкові Фонд Ріната Ахметова передав тисячу продуктових наборів. За допомогою можуть звернутися найбільш незахищені категорії переселенців із Луганської області, які зареєстровані у цьому хабі. Це, зокрема, люди похилого віку, люди з інвалідністю тощо.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У складі кожного продуктового набору - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво. Це важлива підтримка для людей, які були змушені залишити все своє майно.

З 2014 року Фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду.

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Рінат Ахметов
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