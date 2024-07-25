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Незащищенные категории переселенцев из Луганской области в Харькове получают помощь от Фонда Ахметова

Четверг 25 июля 2024 15:40
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Незащищенные категории переселенцев из Луганской области в Харькове получают помощь от Фонда Ахметова Фото: незащищенные категории переселенцев из Луганщины получают помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба фонда)
Автор: Александр Мороз

В хаб Нижнедуванской общины в Харькове Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. За помощью могут обратиться наиболее незащищенные категории переселенцев из Луганской области, зарегистрированных в этом хабе. Это, в частности, пожилые люди, люди с инвалидностью и т.д.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу фонда.

В составе каждого продуктового набора – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это важная поддержка для людей, вынужденных покинуть все свое имущество.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда.

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Ринат Ахметов
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