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Незабаром вийде iOS 17.1. Що зміниться для користувачів iPhone

Apple випустить iOS 17.1 з новими функціями та виправленими помилками (ілюстративне фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

17 жовтня Apple випустила передрелізну версію прошивки - iOS 17.1 Release Candidate, яка традиційно відрізняється стабільністю та виправленими раніше помилками. Систему вже можуть встановити користувачі з акаунтом розробника, а також власники iPhone, які зареєструвалися на сайті Apple Beta Software Program.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт, присвячений новинам і чуткам про Apple 9to5Mac.

Що нового в iOS 17.1

  • Розширені можливості AirDrop: файли можна відправляти через інтернет
  • Нові налаштування режиму очікування для керування вимкненням дисплея на iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro
  • Розділ "Вибране" в Apple Music, що дозволяє додавати треки з екрана блокування для покращення алгоритмів рекомендацій, а також окрему частину з подібними треками

Виправлені помилки

  • Тепер можна вибрати альбом для перемішування фотографій на екрані блокування, навіть якщо розпізнавання обличчя не працює належним чином
  • Вирішено проблему із синхронізацією налаштувань екранного часу між пристроями
  • Виправлено помилку, через яку не відображалися імена користувачів вхідного дзвінка під час іншої розмови
  • Усунено проблеми із завантаженими рингтонами та підвисанням клавіатури
  • Шпалери на екрані iPhone більше не зникатимуть
  • Кнопка "Action Button" на iPhone 15 більше не спрацьовуватиме випадково

Раніше ми писали, що Apple буде оновлювати запаковані iPhone прямо в коробках.

А ще у нас є матеріал про те, що iOS 17 отримала функцію, яка пов'язана з Apple Watch.

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