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Скоро выйдет iOS 17.1. Что изменится для пользователей iPhone

Apple выпустит iOS 17.1 с новыми функциями и исправленными ошибками (иллюстративное фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

17 октября Apple выпустила предрелизную версию прошивки - iOS 17.1 Release Candidate, которая традиционно отличается стабильностью и исправленными ранее ошибками. Систему уже могут установить пользователи с аккаунтом разработчика, а также владельцы iPhone, зарегистрировавшиеся на сайте Apple Beta Software Program .

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт, посвященный новостям и слухам об Apple 9to5Mac.

Что нового в iOS 17.1

  • Расширенные возможности AirDrop: файлы можно отправлять через интернет
  • Новые настройки режима ожидания для управления отключением дисплея на iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro
  • Раздел "Избранное" в Apple Music, позволяющий добавлять треки с экрана блокировки для улучшения алгоритмов рекомендаций, а также отдельную часть с подобными треками

Исправлены ошибки

  • Теперь можно выбрать альбом для перемешивания фотографий на экране блокировки, даже если распознавание лица не работает правильно.
  • Устранена проблема синхронизации настроек экранного времени между устройствами
  • Исправлена ошибка, из-за которой не отображались имена пользователей входящего вызова во время другого разговора
  • Устранены проблемы с загруженными рингтонами и подвисанием клавиатуры
  • Обои на экране iPhone больше не будут исчезать
  • Кнопка "Action Button" на iPhone 15 больше не будет срабатывать случайно

Ранее мы писали, что Apple будет обновлять упакованные iPhone прямо в коробках.

А еще у нас есть материал о том, что iOS 17 получила функцию, связанную с Apple Watch.

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