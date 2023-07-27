Неймовірно смачна бурячанка з молодих буряків: так готували наші прабабусі 100 років тому

Що вам знадобиться

4 пучки зелені молодих буряків (тільки листя)

2-3 молоді моркви

Сіль, мелений чорний перець - до свого смаку

Просо - 100-150 г

2 молоді цибулини

Вершки – 30 мл (або 3-4 ложки сметани)

Яйце - 1 шт.

Кріп свіжий - пучок

Пажитник - ½ ч. ложки

Оцет - ½ ч. ложки

Сало – 100-150 г

Як приготувати бурячанку?

Молоді буряки відрізаємо і відправляємо в холодильник - для цієї страви вони не знадобляться. Листя миємо і дрібно нарізаємо. Якщо ви любите більш насичений смак буряка, то можна додати 1-2 штуки, але варити при цьому доведеться вдвічі довше.

Порізане листя складаємо в каструлю, туди ж додаємо нарізану кружальцями моркву. Овочі заливаємо холодною водою, щоб вона повністю покривала їх і додаємо 1/2 чайної ложки солі. Каструлю ставимо на вогонь.

Пшоно ретельно промиваємо і засипаємо в чашу блендера. Молоді цибулини дрібно нарізаємо та додаємо до пшона. Заливаємо 30 мл вершків. Збиваємо до однорідного стану. Додаємо 1 сире яйце і знову все збиваємо.

Коли овочевий бульйон закипить і морква стане м'якою, починаємо додавати пшоняну масу - поступово викладаємо ложкою. Потім перемішуємо і даємо знову закипіти.

Дрібно нарізаємо кріп і додаємо в каструлю. Також відправляємо в бурячанку мелений чорний перець та ½ чайної ложки пажитника. В кінці готування додаємо в каструлю ½ чайної ложки оцту. Даємо ще раз закипіти та чекаємо, поки бурячанка стане приємного рожевого відтінку.

Готуємо підливу зі шкварок. Шматок сала нарізаємо дрібними кубиками та відправляємо на суху сковороду на середній вогонь. Обсмажуємо до шкварок.

При подачі на стіл посипаємо бурячанку свіжим кропом і поливаємо шкварками.