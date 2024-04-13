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"Неймовірно щаслива". Наречена Роберта Паттінсона розсекретила стать їхньої новонародженої дитини

Субота 13 квітня 2024 22:30
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"Неймовірно щаслива". Наречена Роберта Паттінсона розсекретила стать їхньої новонародженої дитини Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)
Автор: Іванна Пашкевич

Нещодавно у житті зірки культової саги "Сутінки" Роберта Паттінсона відбулися серйозні зміни - актор уперше став батьком. Дитину народила йому акторка і модель Сьюкі Вотергаус. Але лише днями вона оголосила стать малюка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання People.

Хто народився у Роберта Паттінсона і Сьюкі Вотергаус

Зірка фільму "З любов'ю, Розі" приїхала на фестиваль "Коачелла", де підтвердила, що народила дитину від актора. І це дівчинка.

Після шоу вона поділилася своїми емоціями та розповіла про новий етап у своєму житті.

"Навіть на знаю, може, деякі з вас знають, що в моєму житті нещодавно відбулися великі зміни. Я неймовірно щаслива, що тепер у мене є моя власна чарівна леді!" - розповіла знаменитість.

&quot;Неймовірно щаслива&quot;. Наречена Роберта Паттінсона розсекретила стать їхньої новонародженої дитини

С'юкі Вотергаус (фото: instagram.com/sukiwaterhouseu)

Нагадаємо, Роберт Паттінсон, відомий багатьом за роллю Едварда Каллена в сазі "Сутінки", неодноразово пропонував руку і серце своїй коханій.

Однак пара досі не пов'язала себе узами шлюбу. Шанувальники впевнені, що після народження дитини закохані нарешті підуть під вінець. Сам актор зізнавався, що мріє про весілля з Вотергаус.

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