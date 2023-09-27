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Неймовірно потужна магнітна буря накриє Землю: скільки буде штормити

Середа 27 вересня 2023 07:22
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Неймовірно потужна магнітна буря накриє Землю: скільки буде штормити Землю накриває дуже потужна магнітна буря (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Сильна магнітна буря знову накрила Землю і в найближчі два дні досягне дуже високого рівня. У такі дні можливе погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті, збої в роботі електротехніки й навіть полярні сяйва.

Які дні стануть дуже небезпечними, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

Магнітна чи сонячна буря - це процес, у якому сонячні спалахи походять від Сонця. Це потужні сплески - внутрішні реакції Сонця: викиди сонячної маси, спалахи лежить на поверхні та інші дії, у яких енергія розсіюється від Сонця у всіх напрямах, включаючи Землю.

Зіткнувшись із магнітосферою Землі, вони провокують геомагнітну активність. Енергія складається із заряджених частинок, таких як протони та електрони, які рухаються у просторі на дуже великих швидкостях.

Коли ці частинки досягають Землі, вони взаємодіють з нашим магнітним полем та атмосферою, що призводить до різних ефектів - полярні сяйва, перебої у роботі радіозв'язку, збої та порушення у роботі супутників, електромереж.

Коли буде магнітна буря

Дані супутникових систем NOAA, TESIS та наукових міжнародних систем метеорологічних лабораторій у всьому світі показують, що магнітна буря К-індексу 5 та К-індексу 6 накрила землю ще 25 вересня.

Однак 27 та 28 вересня геомагнітна ситуація стане гіршою, і фахівці прогнозують дуже потужну бурю. 27 вересня очікується підвищення до К-індексу 8, а 28 вересня - до К-індексу 7.

Ці показники відповідають дуже потужній бурі червоного рівня. Варто відзначити, що найвищий показник - це буря К-індексу 9.

Неймовірно потужна магнітна буря накриє Землю: скільки буде штормити

Землю накриє потужна магнітна буря (скриншот)

Вплив магнітної бурі

Існує чимало досліджень вчених, які підтверджують дані про взаємозв'язок магнітних бур та самопочуття людини.

Найбільша небезпека від таких бур – для астронавтів, які знаходяться за межами захисного екрану земної атмосфери. Існує ризик впливу високого рівня радіації, що у рази підвищує ймовірність розвитку раку.

І хоча люди на Землі захищені екраном земної атмосфери й серед вченої спільноти немає єдиної думки про вплив бур на людину, саме в такі дні люди найчастіше скаржаться на такі симптоми:

  • Головні болі та мігрені
  • Загальне погіршення самопочуття та слабкість
  • Занепад сил та порушення концентрації
  • Проблеми з психологічним станом, роздратування, агресія та підвищення тривожності
  • У дні магнітних бур люди значно частіше звертаються за допомогою до медиків, зокрема до кардіологів.

Загальні рекомендації лікарів:

Повноцінний сон (не менше 7-9 годин на добу)

Нормальний режим дня

Повноцінне харчування та достатня кількість води

Прогулянки на свіжому повітрі

Зниження фізичних та психоемоційних навантажень

При погіршенні самопочуття чи загостренні хронічних захворювань - більше відпочивати та звернутися за консультацією до свого лікаря

До речі, ми раніше писали, що в небі над Україною зафіксували полярне сяйво.

А ще розповідали про те, які п'ять продуктів не варто їсти на ніч, якщо ви бажаєте виспатися.

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