UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Від геріатра до комбустіолога. Лікарські спеціальності, про які ви могли ніколи не чути

Робота лікаря - відповідальна й непроста (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Лікарі запобігають хворобам, лікують дорослих і дітей, проводять регулярні медичні огляди та рятують життя. Водночас деякі лікарські спеціальності є настільки незвичними, що ви могли про них навіть і не чути.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку незвичних для пересічних українців медичних професій.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Освіта.UA, Wikipedia, PoProfessii, DenTectum, Medikom, Doc.ua.

Геріатр

Геріатрія займається вивченням, профілактикою та лікуванням хвороб старечого віку.

Лікар-геріатр розпізнає, класифікує та лікує нехірургічними методами захворювання, що виникають у літніх людей - метаболічні, ракові, судинні хвороби - з особливим акцентом на запобігання ускладнень.

Крім того, геріатр може:

  • проводити реабілітаційні заходи після ускладнень чи хронічного перебігу захворювання
  • організовувати медичну та соціальну допомогу літнім людям і людям з інвалідністю
  • вживати заходів щодо зміцнення здоров'я пацієнтів старшого віку та профілактики хронічних захворювань

Люди похилого віку потребують особливої уваги (ілюстративне фото: Рixabay)

Гнатолог

Гнатологія - один із розділів стоматології - наука про функціональні зв'язки елементів зубо-щелепної системи з метою діагностики та лікування.

Лікар-гнатолог усуває проблеми, викликані дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба, а також патології зубів у верхній і нижній щелепах.

Крім того, гнатолог може допомогти з іншими, не менш важливими проблемами:

  • регулярними або постійними больовими відчуттями, що виникають у шиї та скронях
  • болем у ділянці потилиці й хребта
  • клацанням, чи ниючими спазми у щелепі
  • дискомфортом або больовими відчуттями при жуванні, змиканні зубів
  • неприємними реакціями при відкриванні щелепи
  • неправильним положенням зубів та порушенням прикусу
  • частим скреготом зубами (бруксизмом)
  • неправильною артикуляцією та обмеженням відкривання рота
  • частими головним болем і мігренню

Стоматологи бувають різні (ілюстративне фото: Рixabay)

Сомнолог

Сомнологія - розділ медицини та нейробіології, присвячений дослідженням сну, розладів сну, їх лікуванню та впливу на здоров'я людини.

Основним методом діагностики є полісомнографія (тест для діагностики різноманітних розладів сну).

Лікар-сомнолог може допомогти з:

  • безсонням
  • хропінням
  • апное (порушенням та короткочасною зупинкою дихання уві сні)
  • сомнамбулізмом (несвідомими діями, рухами під час нічного сну)
  • сонним паралічем (коли людина засинаючи або прокидаючись, впродовж деякого часу неспроможна поворухнутись)

Регулярний і повноцінний сон - запорука здоров'я (ілюстративне фото: Рixabay)

Сурдолог

Сурдологія - вузька спеціалізація отоларингології - розділ медицини, що вивчає будову вуха, фізіологічні аспекти сприйняття звуку, причини та способи лікування порушень такого сприйняття, методи діагностики й профілактики різних форм приглухуватості та глухоти.

Лікар-сурдолог займається діагностикою та лікуванням захворювань вуха, горла та носа, що впливають на порушення слуху.

Важливе місце в роботі сурдолога приділяється профілактиці таких захворювань.

Цей лікар може також підібрати необхідний пацієнту слуховий апарат і налаштувати його.

Слух важливий для кожного (ілюстративне фото: Рixabay)

Комбустіолог

Комбустіологія - розділ хірургії, що вивчає механізми виникнення опіків, їх перебіг, можливі ускладнення та лікування. 

Лікар-комбустіолог займається опіками тяжкого і вкрай тяжкого ступенів (як термічними, так і хімічними).

Він може працювати у спеціалізованих опікових центрах, опікових відділеннях лікарень та інших медичних установах.

Комбустіологи також:

  • проводять клінічні дослідження
  • розробляють лікувально-профілактичні заходи (спрямовані як на лікування, так і на профілактику виникнення травм і патологій)

Опіки - не жарт (ілюстративне фото: Freepik)

Подолог

Подологія - розділ медицини, який займається лікуванням захворювань стопи й гомілки. Він поєднує знання з ортопедії, травматології, судинної та гнійної хірургії, нейрохірургії.

Подолог найчастіше опікується:

  • вродженими деформаціями стопи
  • набутими деформаціями стопи
  • ураженнями шкіри стопи
  • ураженнями нігтьової пластини

Головним завданням подолога є виявлення патологічних змін на ранній стадії та якнайшвидше розв'язання проблеми.

Він може працювати "у команді" з дерматологом, ендокринологом і навіть ортопедом, або ж направляти пацієнта на консультацію до інших спеціалістів (за потреби).

Берегти ноги краще змолоду (ілюстративне фото: Рixabay)

Читайте РБК-Україна в Google News
лікаріМінстерство охорони здоров'я Українимедицинская помощьпрофессия