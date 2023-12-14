Від геріатра до комбустіолога. Лікарські спеціальності, про які ви могли ніколи не чути

Геріатр

Геріатрія займається вивченням, профілактикою та лікуванням хвороб старечого віку.

Лікар-геріатр розпізнає, класифікує та лікує нехірургічними методами захворювання, що виникають у літніх людей - метаболічні, ракові, судинні хвороби - з особливим акцентом на запобігання ускладнень.

Крім того, геріатр може:

проводити реабілітаційні заходи після ускладнень чи хронічного перебігу захворювання

організовувати медичну та соціальну допомогу літнім людям і людям з інвалідністю

вживати заходів щодо зміцнення здоров'я пацієнтів старшого віку та профілактики хронічних захворювань

Люди похилого віку потребують особливої уваги (ілюстративне фото: Рixabay)

Гнатолог

Гнатологія - один із розділів стоматології - наука про функціональні зв'язки елементів зубо-щелепної системи з метою діагностики та лікування.

Лікар-гнатолог усуває проблеми, викликані дисфункцією скронево-нижньощелепного суглоба, а також патології зубів у верхній і нижній щелепах.

Крім того, гнатолог може допомогти з іншими, не менш важливими проблемами:

регулярними або постійними больовими відчуттями, що виникають у шиї та скронях

болем у ділянці потилиці й хребта

клацанням, чи ниючими спазми у щелепі

дискомфортом або больовими відчуттями при жуванні, змиканні зубів

неприємними реакціями при відкриванні щелепи

неправильним положенням зубів та порушенням прикусу

частим скреготом зубами (бруксизмом)

неправильною артикуляцією та обмеженням відкривання рота

частими головним болем і мігренню

Стоматологи бувають різні (ілюстративне фото: Рixabay)

Сомнолог

Сомнологія - розділ медицини та нейробіології, присвячений дослідженням сну, розладів сну, їх лікуванню та впливу на здоров'я людини.

Основним методом діагностики є полісомнографія (тест для діагностики різноманітних розладів сну).

Лікар-сомнолог може допомогти з:

безсонням

хропінням

апное (порушенням та короткочасною зупинкою дихання уві сні)

сомнамбулізмом (несвідомими діями, рухами під час нічного сну)

сонним паралічем (коли людина засинаючи або прокидаючись, впродовж деякого часу неспроможна поворухнутись)

Регулярний і повноцінний сон - запорука здоров'я (ілюстративне фото: Рixabay)

Сурдолог

Сурдологія - вузька спеціалізація отоларингології - розділ медицини, що вивчає будову вуха, фізіологічні аспекти сприйняття звуку, причини та способи лікування порушень такого сприйняття, методи діагностики й профілактики різних форм приглухуватості та глухоти.

Лікар-сурдолог займається діагностикою та лікуванням захворювань вуха, горла та носа, що впливають на порушення слуху.

Важливе місце в роботі сурдолога приділяється профілактиці таких захворювань.

Цей лікар може також підібрати необхідний пацієнту слуховий апарат і налаштувати його.

Слух важливий для кожного (ілюстративне фото: Рixabay)

Комбустіолог

Комбустіологія - розділ хірургії, що вивчає механізми виникнення опіків, їх перебіг, можливі ускладнення та лікування.

Лікар-комбустіолог займається опіками тяжкого і вкрай тяжкого ступенів (як термічними, так і хімічними).

Він може працювати у спеціалізованих опікових центрах, опікових відділеннях лікарень та інших медичних установах.

Комбустіологи також:

проводять клінічні дослідження

розробляють лікувально-профілактичні заходи (спрямовані як на лікування, так і на профілактику виникнення травм і патологій)

Опіки - не жарт (ілюстративне фото: Freepik)

Подолог

Подологія - розділ медицини, який займається лікуванням захворювань стопи й гомілки. Він поєднує знання з ортопедії, травматології, судинної та гнійної хірургії, нейрохірургії.

Подолог найчастіше опікується:

вродженими деформаціями стопи

набутими деформаціями стопи

ураженнями шкіри стопи

ураженнями нігтьової пластини

Головним завданням подолога є виявлення патологічних змін на ранній стадії та якнайшвидше розв'язання проблеми.

Він може працювати "у команді" з дерматологом, ендокринологом і навіть ортопедом, або ж направляти пацієнта на консультацію до інших спеціалістів (за потреби).

Берегти ноги краще змолоду (ілюстративне фото: Рixabay)