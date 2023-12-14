От гериатра до комбустиолога. Врачебные специальности, о которых вы могли никогда не слышать

Врачи предотвращают болезни, лечат взрослых и детей, проводят регулярные медицинские осмотры и спасают жизнь. В то же время некоторые врачебные специальности настолько непривычны, что вы могли о них даже и не слышно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о некоторых необычных для рядовых украинцев медицинских профессиях.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Освіта.UA, Wikipedia, PoProfessii, DenTectum, Medikom, Doc.ua.
Гериатрия занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.
Врач-гериатр распознает, классифицирует и лечит нехирургическими методами заболевания, возникающие у пожилых людей - метаболические, раковые, сосудистые болезни - с особым акцентом на предотвращение осложнений.
Кроме того, гериатр может:
Пожилые люди нуждаются в особом внимании (иллюстративное фото: Рixabay)
Гнатология - один из разделов стоматологии - наука о функциональных связях элементов зубочелюстной системы с целью диагностики и лечения.
Врач-гнатолог устраняет проблемы, вызванные дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также патологии зубов в верхней и нижней челюстях.
Кроме того, гнатолог может помочь с другими, не менее важными проблемами:
Стоматологи бывают разные (иллюстративное фото: Рixabay)
Сомнология - раздел медицины и нейробиологии, посвященный исследованиям сна, расстройствам сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.
Основным методом диагностики является полисомнография (тест для диагностики различных расстройств сна).
Врач-сомнолог может помочь с:
Регулярный и полноценный сон - залог здоровья (иллюстративное фото: Рixabay)
Сурдология - узкая специализация отоларингологии - раздел медицины, изучающий строение уха, физиологические аспекты восприятия звука, причины и способы лечения нарушений такого восприятия, методы диагностики и профилактики различных форм тугоухости и глухоты.
Врач-сурдолог занимается диагностикой и лечением заболеваний уха, горла и носа, влияющих на нарушение слуха.
Важное место в работе сурдолога уделяется профилактике таких заболеваний.
Этот врач может также подобрать необходимый пациенту слуховой аппарат и настроить его.
Слух важен для каждого (иллюстративное фото: Рixabay)
Комбустиология - раздел хирургии, изучающий механизмы возникновения ожогов, их течение, возможные осложнения и лечение.
Врач-комбустиолог занимается ожогами тяжелой и крайне тяжелой степени (как термическими, так и химическими).
Он может работать в специализированных ожоговых центрах, ожоговых отделениях больниц и других медицинских учреждениях.
Комбустиологи также:
Ожоги - не шутка (иллюстративное фото: Freepik)
Подология - раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени. Он совмещает знания по ортопедии, травматологии, сосудистой и гнойной хирургии, нейрохирургии.
Подолог чаще всего занимается:
Главной задачей подола является выявление патологических изменений на ранней стадии и скорейшее решение проблемы.
Он может работать "в команде" с дерматологом, эндокринологом и даже ортопедом, или же направлять пациента на консультацию к другим специалистам (при необходимости).
Беречь ноги лучше смолоду (иллюстративное фото: Рixabay)
Напомним, ранее мы рассказывали, что не должен делать врач, когда сообщает родителям о болезни ребенка.
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