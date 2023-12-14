От гериатра до комбустиолога. Врачебные специальности, о которых вы могли никогда не слышать

Гериатр

Гериатрия занимается изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста.

Врач-гериатр распознает, классифицирует и лечит нехирургическими методами заболевания, возникающие у пожилых людей - метаболические, раковые, сосудистые болезни - с особым акцентом на предотвращение осложнений.

Кроме того, гериатр может:

проводить реабилитационные мероприятия после осложнений или хронического течения заболевания

организовывать медицинскую и социальную помощь пожилым людям и людям с инвалидностью

принимать меры по укреплению здоровья пациентов старшего возраста и профилактике хронических заболеваний

Пожилые люди нуждаются в особом внимании (иллюстративное фото: Рixabay)

Гнатолог

Гнатология - один из разделов стоматологии - наука о функциональных связях элементов зубочелюстной системы с целью диагностики и лечения.

Врач-гнатолог устраняет проблемы, вызванные дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также патологии зубов в верхней и нижней челюстях.

Кроме того, гнатолог может помочь с другими, не менее важными проблемами:

регулярными или постоянными болевыми ощущениями, возникающими в шее и висках

болью в области затылка и позвоночника

щелканьем или ноющими спазмами в челюсти

дискомфортом или болевыми ощущениями при жевании, смыкании зубов

неприятными реакциями при открывании челюсти

неправильным положением зубов и нарушением прикуса

частым скрежетом зубами (бруксизмом)

неправильной артикуляцией и ограничением открывания рта

частыми головными болями и мигренью

Стоматологи бывают разные (иллюстративное фото: Рixabay)

Сомнолог

Сомнология - раздел медицины и нейробиологии, посвященный исследованиям сна, расстройствам сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Основным методом диагностики является полисомнография (тест для диагностики различных расстройств сна).

Врач-сомнолог может помочь с:

бессонницей

храпом

апноэ (нарушением и кратковременной остановкой дыхания во сне)

сомнамбулизмом (бессознательными действиями, движениями во время ночного сна)

сонным параличом (когда человек, засыпая или просыпаясь, в течение некоторого времени не может пошевелиться)

Регулярный и полноценный сон - залог здоровья (иллюстративное фото: Рixabay)

Сурдолог

Сурдология - узкая специализация отоларингологии - раздел медицины, изучающий строение уха, физиологические аспекты восприятия звука, причины и способы лечения нарушений такого восприятия, методы диагностики и профилактики различных форм тугоухости и глухоты.

Врач-сурдолог занимается диагностикой и лечением заболеваний уха, горла и носа, влияющих на нарушение слуха.

Важное место в работе сурдолога уделяется профилактике таких заболеваний.

Этот врач может также подобрать необходимый пациенту слуховой аппарат и настроить его.

Слух важен для каждого (иллюстративное фото: Рixabay)

Комбустиолог

Комбустиология - раздел хирургии, изучающий механизмы возникновения ожогов, их течение, возможные осложнения и лечение.

Врач-комбустиолог занимается ожогами тяжелой и крайне тяжелой степени (как термическими, так и химическими).

Он может работать в специализированных ожоговых центрах, ожоговых отделениях больниц и других медицинских учреждениях.

Комбустиологи также:

проводят клинические исследования

разрабатывают лечебно-профилактические мероприятия (направленные как на лечение, так и на профилактику возникновения травм и патологий)

Ожоги - не шутка (иллюстративное фото: Freepik)

Подолог

Подология - раздел медицины, занимающийся лечением заболеваний стопы и голени. Он совмещает знания по ортопедии, травматологии, сосудистой и гнойной хирургии, нейрохирургии.

Подолог чаще всего занимается:

врожденными деформациями стопы

приобретенными деформациями стопы

поражениями кожи стопы

поражениями ногтевой пластины

Главной задачей подола является выявление патологических изменений на ранней стадии и скорейшее решение проблемы.

Он может работать "в команде" с дерматологом, эндокринологом и даже ортопедом, или же направлять пациента на консультацию к другим специалистам (при необходимости).

Беречь ноги лучше смолоду (иллюстративное фото: Рixabay)