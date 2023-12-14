Українцям розповіли, чому важливо періодично проходити медогляди: не всі знають

В Україні існують певні види медичних оглядів. Важливо знати, кому потрібно проходити огляди у лікаря перед влаштуванням на роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Центру громадського здоров'я.

Види медичних оглядів

Згідно із Законом України "Основи законодавства України про охорону здоров’я" кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я.

Працівники, зайняті на важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці чи тих, де потрібен професійний відбір, мають проходити попередні та періодичні медогляди відповідно до статті 169 Кодексу законів про працю України та статті 17 Закону України "Про охорону праці".

Попередній огляд

Такий медогляд проходять під час прийняття на роботу. Він проводиться для того, щоб з’ясувати, чи не буде професія шкодити здоров’ю людини, чи немає у людини захворювань.

Тобто провести визначення стану здоров’я та можливості виконання професійних обов'язків, виявлення професійних захворювань (отруєнь), що виникли раніше при роботі на попередніх виробництвах.

Періодичні

Медичні огляди проводяться регулярно раз на два роки з метою виявлення загальних захворювань, не сумісних з професією, або виявлення ранніх ознак професійних захворювань.

Позачерговий

Медичний огляд працівників проводиться для об’єктивного визначення ймовірності впливу умов праці на погіршення стану здоров’я або за потреби - визначення змоги виконувати працівником певних видів робіт.

Цільовий

Огляд проводиться з метою виявлення деяких небезпечних захворювань. Основним завданням - раннє виявлення низки захворювань (туберкульозу, злоякісних новоутворень, хвороб системи кровообігу, органів дихання).

Їх проводять або шляхом одномоментних оглядів в організованих колективах, або шляхом оглядів всіх осіб, що звертаються по медичну допомогу у відповідні лікувально-профілактичні установи.

Перелік професій працівників, що підлягають зазначеній вище групі медичних оглядів, визначено постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок".