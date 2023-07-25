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Неймовірний чизкейк з солодощів по рецепту Ектора Хіменеса-Браво

Неймовірний чизкейк від Ектора Хеменеса-Браво (Колаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Український шеф-кухар колумбійського походження, ресторатор та суддя кулінарного реаліті "МастерШеф" Ектор Хіменес Браво розповів, як створити неймовірно смачний чизкейк з солодощів.

Своїм оригінальним рецептом він поділився на сторінці в Instagram.

Рецепт цього десерту дуже простий і складові до нього - також. Як підкреслює шеф-кухар, це справжній торт з солодощів.

"Що може бути краще за шоколад, печиво та солодощі? Правильно, торт з солодощів! Гарна подача, щасливі очі гостей та насолода від смаку гарантовані", - сказав Ектор.

Інгредієнти:

  • Крекери - 300 грамів
  • Масло вершкове - 100 грамів
  • Какао - 1,5 ст.л
  • Плитка шоколаду (для бортиків)
  • Крем-сир кімнатної температури - 900 грамів
  • Цукрова пудра - 150 грамів
  • Ванільний цукор - 1 пакетик
  • Вершки 33% кімнатної температури - 250 мл
  • Желатин - 5 грамів
  • Холодна вода — 20 мл
  • Шоколад молочний - 250 грамів
  • Вершки 33% - 150 мл
  • Повітряні кульки - 30 грамів

Спосіб приготування:

1. Крекери подрібнюємо до крихт і змішуємо з какао та розтопленим вершковим маслом;

2. Завчасно окремо замочуємо желатин в холодній воді;

3. Викладаємо шматочки шоколаду по бортиках форми, а на дно засипаємо крекерну масу, пресуючи її склянкою. Ставимо основу в морозильну камеру на 15 хвилин;

Скріншоти

4. Змішуємо крем-сир, цукрову пудру, ванільний цукор та вершки, постійно перемішуючи масу до однорідності;

5. Розтоплюємо желатин та додаємо до нього незначну кількість сирної маси. Перемішуємо та вливаємо суміш до загальної маси крем-сиру;

Скріншоти

6. Дістаємо форму і вливаємо сирну масу всередину. Ставимо торт в морозилку на 15 хвилин;

7. По проходженню часу змішуємо шоколад з гарячими вершками та повітряними кульками. Заливаємо масою торт зверху та ставимо в холодильник на 12 годин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими продуктами можна замінити молоко у випічці.

А також розповідали про те, як зробити смачний ягідний пиріг буквально за 5 хвилин.

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