Невероятный чизкейк из сладостей по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья кулинарного реалити "МастерШеф" Эктор Хименес Браво рассказал, как создать невероятно вкусный чизкейк из сладостей.
Своим оригинальным рецептом он поделился на странице в Instagram.
Рецепт этого десерта очень прост и составляющие к нему – тоже. Как подчеркивает шеф-повар, это настоящий торт из сладостей.
"Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно, торт из сладостей! Хорошая подача, счастливые глаза гостей и наслаждение от вкуса гарантированы", - сказал Эктор.
1. Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом;
2. Заранее отдельно замачиваем желатин в прохладной воде;
3. Выкладываем кусочки шоколада по бортикам формы, а на дно засыпаем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основание в морозильную камеру на 15 минут;
Скриншоты
4. Смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности;
5. Растапливаем желатин и добавляем в него незначительное количество творожной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра;
Скриншоты
6. Достаем форму и вливаем творожную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут;
7. По прохождению времени смешиваем шоколад с горячими сливками и шарами. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов.
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