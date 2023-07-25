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Невероятный чизкейк из сладостей по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Невероятный чизкейк от Эктора Хеменеса-Браво (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

Украинский шеф-повар колумбийского происхождения, ресторатор и судья кулинарного реалити "МастерШеф" Эктор Хименес Браво рассказал, как создать невероятно вкусный чизкейк из сладостей.

Своим оригинальным рецептом он поделился на странице в Instagram.

Рецепт этого десерта очень прост и составляющие к нему – тоже. Как подчеркивает шеф-повар, это настоящий торт из сладостей.

"Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно, торт из сладостей! Хорошая подача, счастливые глаза гостей и наслаждение от вкуса гарантированы", - сказал Эктор.

Ингредиенты:

  • Крекеры – 300 граммов
  • Масло сливочное – 100 граммов
  • Какао – 1,5 ст.л
  • Плитка шоколада (для бортиков)
  • Крем-сыр комнатной температуры – 900 граммов
  • Сахарная пудра – 150 граммов
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Сливки 33% комнатной температуры – 250 мл
  • Желатин – 5 граммов
  • Холодная вода - 20 мл
  • Шоколад молочный – 250 граммов
  • Сливки 33% – 150 мл
  • Воздушные шарики – 30 граммов

Способ приготовления:

1. Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом;

2. Заранее отдельно замачиваем желатин в прохладной воде;

3. Выкладываем кусочки шоколада по бортикам формы, а на дно засыпаем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основание в морозильную камеру на 15 минут;

Скриншоты

4. Смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности;

5. Растапливаем желатин и добавляем в него незначительное количество творожной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра;

Скриншоты

6. Достаем форму и вливаем творожную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут;

7. По прохождению времени смешиваем шоколад с горячими сливками и шарами. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов.

Напомним, ранее мы писали о том, какими продуктами можно заменить молоко в выпечке.

А также рассказывали о том, как сделать вкусный ягодный пирог буквально за 5 минут.

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