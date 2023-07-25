Невероятный чизкейк из сладостей по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Рецепт этого десерта очень прост и составляющие к нему – тоже. Как подчеркивает шеф-повар, это настоящий торт из сладостей.

"Что может быть лучше шоколада, печенья и сладостей? Правильно, торт из сладостей! Хорошая подача, счастливые глаза гостей и наслаждение от вкуса гарантированы", - сказал Эктор.

Ингредиенты:

Крекеры – 300 граммов

Масло сливочное – 100 граммов

Какао – 1,5 ст.л

Плитка шоколада (для бортиков)

Крем-сыр комнатной температуры – 900 граммов

Сахарная пудра – 150 граммов

Ванильный сахар – 1 пакетик

Сливки 33% комнатной температуры – 250 мл

Желатин – 5 граммов

Холодная вода - 20 мл

Шоколад молочный – 250 граммов

Сливки 33% – 150 мл

Воздушные шарики – 30 граммов

Способ приготовления:

1. Крекеры измельчаем до крошек и смешиваем с какао и растопленным сливочным маслом;

2. Заранее отдельно замачиваем желатин в прохладной воде;

3. Выкладываем кусочки шоколада по бортикам формы, а на дно засыпаем крекерную массу, прессуя ее стаканом. Ставим основание в морозильную камеру на 15 минут;

Скриншоты

4. Смешиваем крем-творог, сахарную пудру, ванильный сахар и сливки, постоянно перемешивая массу до однородности;

5. Растапливаем желатин и добавляем в него незначительное количество творожной массы. Перемешиваем и вливаем смесь в общую массу крем-сыра;

Скриншоты

6. Достаем форму и вливаем творожную массу внутрь. Ставим торт в морозилку на 15 минут;

7. По прохождению времени смешиваем шоколад с горячими сливками и шарами. Заливаем массой торт сверху и ставим в холодильник на 12 часов.