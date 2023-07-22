Вважають своїми, хоча це не так. Яких українських митців Росія нахабно привласнює собі (відео)

За час повномасштабної війни українці, як ніхто інший, змогли побачити справжнє обличчя Росії. Воно боягузливе та потворне, а замість розвитку своєї культури обирає привласнити чужу. Саме цим і займалася імперія всі ці роки, зокрема спустошувала українську культуру.

Яких українських митців Росія нахабно приписує собі - читайте нижче в матеріалі Styler.

Іван Айвазовський

Росіяни в один голос кричать, що він саме "русский" художник, але цікаво, що Айвазовський народився в сім'ї вірменів, які переїхали до Криму з Галичини.

Звісно, митець мав зв'язок із Росією, оскільки вивчав своє ремесло в Петербурзі, проте більшу частину свого життя він працював в європейських столицях, а на полотнах зображував українську культуру.

Ілля Рєпін

Він народився в Харківській губернії, яка була тоді під контролем Російської імперії. Проте Рєпін походить із козацького роду на прізвисько Ріпа.

Можна припустити, що його справжнє прізвище Ріпа змінили на російський манір Рєпін. Така тенденція мала місце на території України ще певний час.

У творчості та зв'язках Рєпіна Україна посідала далеко не останнє місце. Близьким другом художника був український історик Дмитро Яворницький.

А в картинах митця неодноразово з’являлися українські мотиви. Найвідомішою його роботою є картина, де запорожці пишуть листа турецькому султану. Очевидно, що Росію тут мало що стосується, але один з екземплярів полотна вони майстерно забрали собі на зберігання.

Інший розміщено у Харківському державному музеї образотворчого мистецтва.

Микола Гоголь

Гоголь народився в Полтавській губернії у відомому українському роді Гоголів-Яновських. Його далекий предок Остап Гоголь був гетьманом Правобережної України наприкінці 17 століття.

І в такому випадку абсолютно абсурдно звучить те, що в Росії Гоголя вважають класиком російської літератури та найвизначнішим представником "української школи".

Під час навчання в гімназії він активно цікавився українською історією та фольклором, які згодом вилилися у відомі нам твори.

Максим Березовський

Російська Вікіпедія пише, що він "создатель классического русского хора". Однак українські джерела стверджують, що до такого Березовський зусилля не докладав.

Вищу освіти композитор здобув у Києво-Могилянській академії. Його найвідомішою роботою є опера "Демофонт". Її унікальність полягає в тому, що це перша опера, написана українським композитором, яку, до речі, високо оцінили італійські знавці.

За час кар'єри Березовського обрали членом Болонського філармонічного товариства в Італії. Проте влада Російської імперії не дала йому розкритися на повну.

Музиканта примусово повернули в Петербург. Там йому не давали гідної роботи та не зважали на творчість. Через нестачу коштів і відсутність визнання Березовський почав хворіти. У 31 рік він помер. Смерті зазнали і його неоціненні твори: оскільки майже всі роботи були рукописними, їх знищили. Тож збереглися лише ті, які світ встиг почути.

Більше про українських митців, яких привласнила Росія - дивіться у новому відео на нашому YouTube-каналі.