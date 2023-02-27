Неймовірні трюки в побуті з пінкою для гоління: очистить сковороду, срібло та плями на килимі

Очищаємо сковорідку

Піну для гоління можна використовувати на кухні для швидкого очищення сковорідок, що пригоріли. Нанесіть піну на посуд і рівномірно розподіліть по всій забрудненій поверхні. Залишіть на 10-15 хвилин. Потім протріть твердою губкою. Через 2 хвилини весь нагар повинен відокремитися, і ваша сковорода блищатиме.

Повертаємо блиск сріблу

Помістіть почорнілі срібні вироби в піну для гоління на 20-30 хвилин. Потім потріть зубною щіткою і протріть м'якою ганчірочкою. Результат буде не гірший, ніж після професійного чищення у майстерні.

Сліди від взуття в коридорі

У коридорі на підлозі та на стіні біля вхідних дверей часто з'являються плями від взуття. Позбутися їх часом неможливо навіть за допомогою дорогих коштів. Нанесіть піну для гоління на таку пляму і зачекайте 10 хвилин. Потім протріть стіну губкою.

Упорядковуємо змішувач у ванній

Нанесіть піну на змішувач у ванній і через кілька хвилин протріть його м'якою ганчірочкою - він знову блищатиме. У такий же спосіб можна помити раковину.

Чистимо килим

Якщо ви впустили пензлик з фарбою на килим, то візьміть піну для гоління і нанесіть на пляму. Потім протріть місце вологою ганчірочкою.

Фокуси зі склом

Окуляри. Нанесіть піну на скло з двох сторін, потім акуратно приберіть м'якою ганчірочкою. Завдяки піні вони не сильно запотіватимуть.

Дзеркало. У такий же спосіб можна вберегти від запотівання дзеркало у ванній кімнаті. Нанесіть на сухе дзеркало, зачекайте 5 хвилин, потім протріть м'якою ганчірочкою.

Скло та дзеркала в авто. Трюк із пінкою для гоління вбереже вікна та дзеркала в автомобілі. Нанесіть трохи піни на суху поверхню, а потім протріть м'якою ганчірочкою.