Невероятные трюки в быту с пенкой для бритья: очистит сковороду, серебро и пятна на ковре

Очищаем сковородку

Пену для бритья можно использовать на кухне для быстрого очищения пригоревших сковородок. Нанесите пену на посуду и равномерно распределите по всей загрязненной поверхности. Оставьте на 10-15 минут. Потом протрите твердой губкой. Через 2 минуты весь нагар должен отделиться, и ваша сковорода будет блестеть.

Возвращаем блеск серебру

Поместите почерневшие серебряные изделия в пену для бритья на 20-30 минут. Потом потрите их зубной щеткой и протрите мягкой тряпочкой. Результат будет не хуже, чем после профессиональной чистки в мастерской.

Следы от обуви в коридоре

В коридоре на полу и на стене возле входных дверей часто появляются пятна от обуви. Избавиться от них порой невозможно даже с помощью дорогих средств. Нанесите пену для бритья на такое пятно и подождите 10 минут. Потом протрите стену губкой.

Приводим в порядок смеситель в ванной

Нанесите пену на смеситель в ванной и через несколько минут протрите его мягкой тряпочкой - он снова будет блестеть. Таким же способом можно помыть раковину.

Чистим ковер

Если вы уронили кисточку с краской на ковер, то возьмите пену для бритья и нанесите на пятно. Потом протрите место влажной тряпочкой.

Фокусы со стеклами

Очки. Нанесите пену на стекло с двух сторон, потом аккуратно уберите мягкой тряпочкой. Благодаря пенке они не будут сильно запотевать.

Зеркало. Таким же способом можно уберечь от запотевания зеркало в ванной. Нанесите на сухое зеркало, подождите 5 минут, потом протрите мягкой тряпочкой.

Стекла и зеркала в авто. Трюк с пенкой для бритья убережет окна и зеркала в автомобиле. Нанесите немного пены на сухую поверхность, а потом протрите мягкой тряпочкой.