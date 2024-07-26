Неймовірне перевтілення: Анна Трінчер стала блондинкою (відео)
Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
22-річна виконавиця Анна Трінчер здивувала своїх шанувальників і колег несподіваним новим образом. Зірка стала блондинкою.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.
Так, у своєму блозі Анна опублікувала ролик, на якому позувала із зірковим візажистом Єгором Андрюшиним.
У відео Трінчер спочатку з’являється без косметики, а згодом з яскравим макіяжем і з довгою білою перукою. У такому образі фани виконавиці її точно не бачили.
"Я блондинка/ брюнетка?", - поцікавилася у фоловерів знаменитість.
Юзери відповили
Користувачі мережі зазначили, що більш гармонійно Анна виглядає брюнеткою, однак блонд їй також пасує.
- Брюнетка підходить більше чим блондинка ,але для експерименту можна спробувати різні палітри
- Блондинкою тобі дуже пасує , зовсім по інакшому сприймається
- Брюнетка краще
- Брюнетка яскравіше. Хоча добре і так, і так
Раніше актор фільмів для дорослих відповів на закиди хейтерів, що він пішов від дружини через Трінчер.