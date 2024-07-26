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Неймовірне перевтілення: Анна Трінчер стала блондинкою (відео)

П'ятниця 26 липня 2024 13:50
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Неймовірне перевтілення: Анна Трінчер стала блондинкою (відео) Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

22-річна виконавиця Анна Трінчер здивувала своїх шанувальників і колег несподіваним новим образом. Зірка стала блондинкою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.

Так, у своєму блозі Анна опублікувала ролик, на якому позувала із зірковим візажистом Єгором Андрюшиним.

У відео Трінчер спочатку з’являється без косметики, а згодом з яскравим макіяжем і з довгою білою перукою. У такому образі фани виконавиці її точно не бачили.

"Я блондинка/ брюнетка?", - поцікавилася у фоловерів знаменитість.

Юзери відповили

Користувачі мережі зазначили, що більш гармонійно Анна виглядає брюнеткою, однак блонд їй також пасує.

  • Брюнетка підходить більше чим блондинка ,але для експерименту можна спробувати різні палітри
  • Блондинкою тобі дуже пасує , зовсім по інакшому сприймається
  • Брюнетка краще
  • Брюнетка яскравіше. Хоча добре і так, і так

Раніше актор фільмів для дорослих відповів на закиди хейтерів, що він пішов від дружини через Трінчер.

Також він зізнався, чим його здивувала Трінчер.

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Анна Трінчер Зірки шоу-бізнесу
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