Неймовірне перевтілення: Анна Трінчер стала блондинкою (відео)

22-річна виконавиця Анна Трінчер здивувала своїх шанувальників і колег несподіваним новим образом. Зірка стала блондинкою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.

Так, у своєму блозі Анна опублікувала ролик, на якому позувала із зірковим візажистом Єгором Андрюшиним.

У відео Трінчер спочатку з’являється без косметики, а згодом з яскравим макіяжем і з довгою білою перукою. У такому образі фани виконавиці її точно не бачили.

"Я блондинка/ брюнетка?", - поцікавилася у фоловерів знаменитість.

Юзери відповили

Користувачі мережі зазначили, що більш гармонійно Анна виглядає брюнеткою, однак блонд їй також пасує.