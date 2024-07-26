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Невероятное перевоплощение: Анна Тринчер стала блондинкой (видео)

Пятница 26 июля 2024 13:50
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Невероятное перевоплощение: Анна Тринчер стала блондинкой (видео) Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Иванна Пашкевич

22-летняя исполнительница Анна Тринчер удивила своих поклонников и коллег неожиданным новым образом. Звезда стала блондинкой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram певицы.

Так, в своем блоге Анна опубликовала ролик, на котором позировала со звездным визажистом Егором Андрюшиным.

В видео Тринчер сначала появляется без косметики, а впоследствии с ярким макияжем и с длинным белым париком. В таком образе фаны исполнительницы ее точно не видели.

"Я блондинка/брюнетка?", - поинтересовалась у фолловеров знаменитость.

Юзеры ответили

Пользователи сети отметили, что более гармонично Анна выглядит брюнеткой, однако блонд ей тоже подходит.

  • Брюнетка подходит больше чем блондинка, но для эксперимента можно попробовать разные палитры
  • Блондинкой тебе очень идет, совсем по иному воспринимается
  • Брюнетка лучше
  • Брюнетка ярче. Хотя хорошо и так, и так

Ранее актер фильмов для взрослых ответил на упреки хейтеров , что он ушел от жены через Тринчер.

Также он признался, чем его удивила Тринчер .

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