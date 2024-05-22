Невже вони зустрічались: 7 неочікуваних романів українських зірок

Володимир Дантес і Світлана Тарабарова

Артисти закрутили роман на проєкті "Фабрика зірок". Тарабарова і Дантес зустрічалися майже три роки і навіть планували весілля.

Однак цим планам не судилося збутися. Пара прийняла рішення розійтися. За словами самої співачки, їхні стосунки були токсичними і позбавленими взаємної поваги.

Володимир Дантес і Світлана Тарабарова (фото: скріншот з відео)

Настя Каменських та Геннадій Вітер

Після розставання з першим коханням, чоловіком, на ім’я Володимир, співачці Насті Каменських приписували роман із телеведучим Геннадієм Вітером.

Пару неодноразово помічали разом після виступів виконавиці, і Вітер називав її "моєю хорошою" і "Настьоною".

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Геннадій приходив до Насті за лаштунки, цілував і обіймав її. Ходили чутки, що співачка і телеведучий навіть були заручені.

Геннадій Вітер (фото: instagram.com/genaviter_official)

Однак, оскільки артистка ретельно приховувала своє особисте життя, ця інформація так і не була підтверджена.

Олена Тополя та Вадим Лисиця

Українська співачка Alyosha перебувала у стосунках із продюсером Вадимом Лисицею протягом семи років.

Пара розійшлася у 2011 році. За словами Лисиці, причиною розриву став він сам, оскільки для нього творчість була важливішою за особисті стосунки.

Олена Тополя та Вадим Лисиця (фото: instagram.com/vadimlisa)

Мішель Андраде та Микита Ломакін

Артисти познайомилися у 2013 році на шоу талантів "Х-фактор". У той час Мішель було 17 років, а Нікіті - 15. Спочатку вони просто дружили, але з часом їхня дружба переросла в романтичні стосунки.

Роман тривав п'ять років, і, за словами Ломакіна, саме він вирішив розійтися, оскільки ревнощі Мішель заважали побудувати здорові стосунки.

Мішель Андраде та Микита Ломакін (фото: instagram.com/mishvirmish, instagram.com/nikitalomakinofficial)

TAYANNA і Філіп Коляденко

Знаменитості приховували свої стосунки, але у 2019 році TAYANNA відверто зізналася, що між ними дійсно був роман.

За словами співачки, різниця у віці заважала побудувати здорові стосунки, адже Філіп був молодший за неї на вісім років.

Крім того, вона не хотіла обтяжувати молодого музиканта, тому вирішила розійтися.

TAYANNA і Філіп Коляденко (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak, instagram.com/philipp_kolyadenko)

Даша Астаф'єва і Міша Крупін

Співачку Дашу Астаф'єву та вже екс-лідера гурту "Корупція" Мішу Крупіна пов'язував роман, який вони ретельно приховували.

Однак їхні стосунки не завершилися щасливо. Попри розрив, їм вдалося зберегти теплу дружбу.

Даша Астаф'єва і Міша Крупін (фото: instagram.com/mishakrupin1, instagram.com/da_astafieva​​​​​​​)