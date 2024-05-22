Неужели они встречались: 7 неожиданных романов украинских звезд

Владимир Дантес и Светлана Тарабарова

Артисты закрутили роман на проекте "Фабрика звезд". Тарабарова и Дантес встречались почти три года и даже планировали свадьбу.

Однако этим планам не суждено было сбыться. Пара приняла решение разойтись. По словам самой певицы, их отношения были токсичными и лишенными взаимного уважения.

Владимир Дантес и Светлана Тарабарова (фото: скриншот с видео)

Настя Каменских и Геннадий Ветер

После расставания с первой любовью, мужчиной, по имени Владимир, певице Насте Каменских приписывали роман с телеведущим Геннадием Витером.

Пару неоднократно замечали вместе после выступлений исполнительницы, и Витер называл ее "моей хорошей" и "Настеной".

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Геннадий приходил к Насте за кулисы, целовал и обнимал ее. Ходили слухи, что певица и телеведущий даже были помолвлены.

Геннадий Ветер (фото: instagram.com/genaviter_official)

Однако, поскольку артистка тщательно скрывала свою личную жизнь, эта информация так и не была подтверждена.

Елена Тополя и Вадим Лисица

Украинская певица Alyosha состояла в отношениях с продюсером Вадимом Лисицей на протяжении семи лет.

Пара разошлась в 2011 году. По словам Лисицы, причиной разрыва стал он сам, поскольку для него творчество было важнее личных отношений.

Елена Тополя и Вадим Лисица (фото: instagram.com/vadimlisa)

Мишель Андраде и Никита Ломакин

Артисты познакомились в 2013 году на шоу талантов "Х-фактор". В то время Мишель было 17 лет, а Никите - 15. Сначала они просто дружили, но со временем их дружба переросла в романтические отношения.

Роман длился пять лет, и, по словам Ломакина, именно он решил разойтись, поскольку ревность Мишель мешала построить здоровые отношения.

Мишель Андраде и Никита Ломакин (фото: instagram.com/mishvirmish, instagram.com/nikitalomakinofficial ​​)

TAYANNA и Филипп Коляденко

Знаменитости скрывали свои отношения, но в 2019 году TAYANNA откровенно призналась, что между ними действительно был роман.

По словам певицы, разница в возрасте мешала построить здоровые отношения, ведь Филипп был моложе ее на восемь лет.

Кроме того, она не хотела обременять молодого музыканта, поэтому решила разойтись.

TAYANNA и Филипп Коляденко (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak, instagram.com/philipp_kolyadenko)

Даша Астафьева и Миша Крупин

Певицу Дашу Астафьеву и уже экс-лидера группы "Коррупция" Мишу Крупина связывал роман, который они тщательно скрывали.

Однако их отношения не завершились счастливо. Несмотря на разрыв, им удалось сохранить теплую дружбу.

Даша Астафьева и Миша Крупин (фото: instagram.com/mishakrupin1, instagram.com/da_astafieva​​)