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Невролог рассказал, почему при стрессе человека "бросает в пот"

Автор: Людмила Жукова

Очень часто мы замечаем потоотделение, когда мы нервничаем или поддаемся панике. Почему так происходит?

На этот вопрос ответил врач-невролог, психиатр высшей категории Евгений Скрыпник на Facebook.

Почему мы потеем при стрессе

Медик объяснил, почему при стрессе и панике человека часто "бросает в пот".

"Все объясняется физиологически! Эволюционная реакция "бей или беги", когда наши предки жили в пещерах и выходили на охоту, их ожидала опасность в виде зверя или мамонта того времени. И "включалась" защитная реакция организма "бей или беги", - рассказал врач.

Евгений отметил, что во время тревоги в кровь выделяется гормон адреналин и в результате повышается давление, ускоряется сердцебиение, улучшается кровообращение в мышцах, потоотделение, ускоряется дыхание.

При страхе потеют ступни и ладони

"Так же и сейчас возникают такие реакции при любой опасности или тревожных расстройствах и панических атаках! При панике и тревожных расстройствах больше всего потеют ладони и ступни!" - объяснил Скрыпник.

Это происходит потому, что включается защитная реакция организма якобы бежать от врага.

"Влажные ступни лучше сжимаются с поверхностью, предотвращают скольжение, выделение пота делает тело влажным, чтобы зверь или враг не удержал человека в своих руках или лапах!" - добавил Евгений.

Напомним, что врач рассказал о несуществующем диагнозе, в который верили украинцы.

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