Невролог розповів, чому при стресі людину "кидає в піт"

Чому ми потіємо при стресі

Медик пояснив, чому при стресі і паніці людину часто "кидає в піт".

"Все пояснюється фізіологічно! Еволюційна реакція "бий або біжи", коли наші предки жили в печерах і виходили на полювання, їх чекала небезпека у вигляді звіра або мамонта того часу. І "включалася" захисна реакція організму "бий або біжи", - розповів лікар.

Євген зазначив, що під час тривоги в кров виділяється гормон адреналін і в результаті підвищується тиск, прискорюється серцебиття, поліпшується кровообіг в м'язах, потовиділення, прискорюється дихання.

При страху потіють ступні й долоні

"Так само і зараз виникають такі реакції при будь-якій небезпеці або тривожних розладах і панічних атаках! При паніці і тривожних розладах найбільше потіють долоні і ступні!"- пояснив Скрипник.

Це відбувається тому, що включається захисна реакція організму нібито бігти від ворога.

"Вологі ступні краще стискаються з поверхнею, запобігають ковзанню, виділення поту робить тіло вологим, щоб звір або ворог не втримав людину у своїх руках або лапах!"- додав Євген.