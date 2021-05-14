Невозможно дышать: где в Киеве самый грязный воздух
Воздух в Киеве в мае 2021 наполнился большим количеством вредных примесей. В частности, в атмосфере обнаружили повышение уровня диоксида азота, диоксида серы, формальдегида, оксида азота и фенола.
Такие данные представила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Общий уровень загрязнения атмосферы по состоянию на 11 мая по городу характеризовался как высокий.
Где в Киеве самый грязный воздух
По данным обсерватории, самый загрязненный воздух наблюдалось на Бессарабской площади, в районе метро "Святошин", на площади Победы, а также в районе Демеевки.
В период с 4 по 8 мая 2021 года в воздухе Киева отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточным содержаниям:
- взвешенных веществ - в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади, проспекте Победы;
- диоксида азота - в 6,5 раза - на площади Победы; в 4,2-4,8 раза - на улицах Каунаской и Семена Скляренко, Бессарабской площади; в 2,7-3,7 раза - на всех постах города, за исключением проспекта Науки, 37;
- формальдегида - в 2,0-2,2 раза - на проспекте Победы, бульваре Леси Украинки, площадях Бессарабской, Демеевской, Победы, улицах Семена Скляренко, Каунаской; в 1,0-1,8 раза - на других постах наблюдений.
В целом, по сравнению с предыдущей неделей, содержание диоксида азота и формальдегида в воздухе города несколько снизилось.
В то же время в мировом рейтинге качества воздуха Киев занимает 42 позицию, имея желтый уровень.
Рейтинг городов с грязным воздухом (iqair.com)
Напомним, ранее мы писали о том, в каком украинском городе был самый грязный воздух в апреле.