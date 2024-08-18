Невірність та розбите серце. 5 фільмів про зраду та брехню в стосунках

"Життя спочатку"

Драматична історія з Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет розповість про подружжя, яке з головою накрила криза у стосунках. Зради, брехня, скандали та сльози - фільм дуже гарно знято, а тому ви отримаєте неабияке враження.

"Хлоя"

Психологічна драма з Джуліанн Мур, Амандою Сейфред та Ліамом Нісом розповість про подружжя, в якому виникають ревнощі. І дружина, яка вирішила влаштувати перевірку для свого чоловіка, знаходить молоду дівчину, яка має його звабити. І все заходить надто далеко.

"Ілюзія кохання"

Французька драма з Маріон Котіяр та Луї Гаррелем розповість про жінку, яку видають заміж за "найкращого кандидата", але кохання між ними немає. І потім вона розуміє, що здатна любити, але іншого.

"Невірна" (Невірна дружина)

Цікава стрічка з Річардом Гіром розіб'є вам серце. У фільмі ви побачите сумну історію про чоловіка та його дружину, між якими зникає пристрасть. І тоді з'являється той, хто краде серце жінки.

"Минулої ночі в Нью-Йорку"

Стрічка з Кірою Найтлі та Євою Мендес розповість про чоловіка та дружину, які зовсім нещодавно одружилися. Вони ще не стали міцною парою, а тому між ними чимало секретів. Звісно ж, правда спливає на поверхню.