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Невірність та розбите серце. 5 фільмів про зраду та брехню в стосунках

Фільми щоб поплакати (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Стосунки не завжди бувають міцними, а пари не завжди зберігають вірність. Тому тема зрад та брехні нерідко постає у кінострічках.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 цікавих драм про невірність у шлюбі, які розіб'ють серце будь-якому глядачу.

"Життя спочатку"

Драматична історія з Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет розповість про подружжя, яке з головою накрила криза у стосунках. Зради, брехня, скандали та сльози - фільм дуже гарно знято, а тому ви отримаєте неабияке враження.

 

"Хлоя"

Психологічна драма з Джуліанн Мур, Амандою Сейфред та Ліамом Нісом розповість про подружжя, в якому виникають ревнощі. І дружина, яка вирішила влаштувати перевірку для свого чоловіка, знаходить молоду дівчину, яка має його звабити. І все заходить надто далеко.

 

"Ілюзія кохання"

Французька драма з Маріон Котіяр та Луї Гаррелем розповість про жінку, яку видають заміж за "найкращого кандидата", але кохання між ними немає. І потім вона розуміє, що здатна любити, але іншого.

 

"Невірна" (Невірна дружина)

Цікава стрічка з Річардом Гіром розіб'є вам серце. У фільмі ви побачите сумну історію про чоловіка та його дружину, між якими зникає пристрасть. І тоді з'являється той, хто краде серце жінки. 

 

"Минулої ночі в Нью-Йорку"

Стрічка з Кірою Найтлі та Євою Мендес розповість про чоловіка та дружину, які зовсім нещодавно одружилися. Вони ще не стали міцною парою, а тому між ними чимало секретів. Звісно ж, правда спливає на поверхню.

 

Нагадаємо, раніше ми називали кращі фільми з Аленом Делоном.

Окрім цього, вже з'явилася добірка 5 свіжих трилерів, які вас налякають.

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