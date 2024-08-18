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Неверность и разбитое сердце. 5 фильмов об измене и лжи в отношениях

Фильмы, чтобы поплакать (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Отношения не всегда бывают крепкими, а пары не всегда сохраняют верность. Поэтому тема измен и лжи нередко возникает в кинолентах.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 интересных драм о неверности в браке, которые разобьют сердце любому зрителю.

"Жизнь сначала"

Драматическая история с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет расскажет о супругах, которых с головой накрыл кризис в отношениях. Измены, ложь, скандалы и слезы - фильм очень хорошо снят, а потому вы получите большое впечатление.

 

"Хлоя"

Психологическая драма с Джулианн Мур, Амандой Сейфред и Лиамом Нисом расскажет о супругах, у которых возникает ревность. И жена, решившая устроить проверку для своего мужа, находит молодую девушку, которая должна его соблазнить. И все заходит слишком далеко.

 

"Иллюзия любви"

Французская драма с Марион Котияр и Луи Гаррелем расскажет о женщине, которую выдают замуж за "лучшего кандидата", но любви между ними нет. И потом она понимает, что способна любить, но другого.

 

"Неверная" (Неверная жена)

Интересная лента с Ричардом Гиром разобьет вам сердце. В фильме вы увидите печальную историю о муже и его жене, между которыми исчезает страсть. И тогда появляется тот, кто ворует сердце женщины.

 

"Прошлой ночью в Нью-Йорке"

Лента с Кирой Найтли и Евой Мендес расскажет о супругах, которые совсем недавно поженились. Они еще не стали крепкой парой, а потому между ними немало секретов. Конечно, правда всплывает на поверхность.

 

Напомним, ранее мы называли лучшие фильмы с Аленом Делоном.

Кроме этого, уже появилась подборка 5 свежих триллеров, которые вас испугают.

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