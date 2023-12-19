Невиліковно хвора Селін Діон більше не контролює свої м'язи: сестра співачки розповіла про її стан

Сестра канадської співачки Селін Діон Клодетт поділилася невтішною новиною про стан артистки: наприкінці минулого року їй поставили діагноз "синдром м'язової скутості".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Page Six.
За словами родички виконавиці, краще їй не стало - 55-річна Діон втратила контроль над м'язами.
Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)
"Є спазми, які просто неможливо контролювати. Знаєте це відчуття, коли прокидаєтеся ночами через судоми в нозі або ікрі? Це приблизно таке саме відчуття, але одразу у всіх м'язах. Ми мало що можемо зробити, щоб підтримати її, полегшити її біль", - розповіла Клодетт.
"Вона багато працює, але не може контролювати свої м'язи. Що розбиває мені серце, так це те, що вона завжди була дисциплінованою", - додала жінка.
Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)
За словами Клодетт, незважаючи на хворобу, її сестра мріє повернутися на сцену і не відкидає можливості, що це станеться.
Жінка зазначила, що захворювання маловивчене, тому міркувати про те, як воно розвиватиметься, дуже важко.
"Голосові зв'язки - це м'язи, і серце - теж м'яз. Це те, що мене лякає найбільше. Оскільки частота цього діагнозу - один випадок на мільйон, учені не провели достатньої кількості досліджень, адже це торкнулося не так багато людей", - сказала вона.
Селін Діон (фото: instagram.com/celinedion)
Нагадаємо, наприкінці 2022 року Селін оголосила про скасування залишку свого глобального туру "Courage" через своє прогресуюче і невиліковне неврологічне захворювання, що зачіпає м'язи, зокрема голосові зв'язки і серце.
Вона говорила про те, що їй не вдалося знайти ефективне лікування, але вона підкреслює важливість збереження надії.
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