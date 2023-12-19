Неизлечимо больная Селин Дион больше не контролирует свои мышцы: сестра певицы рассказала о ее состоянии

Подробности состояния здоровья Селин Дион

По словам родственницы исполнительницы, лучше ей не стало - 55-летняя Дион потеряла контроль над мышцами.

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

"Есть спазмы, которые просто невозможно контролировать. Знаете это чувство, когда просыпаетесь по ночам через судороги в ноге или икре? Это примерно такое же чувство, но сразу во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль ", - рассказала Клодетт.

"Она много работает, но не может контролировать свои мышцы. Что разбивает мне сердце, так это то, что она всегда была дисциплинированной", - добавила женщина.

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

По словам Клодетт, несмотря на болезнь, ее сестра мечтает вернуться на сцену и не исключает возможности, что это произойдет.

Женщина отметила, что заболевание малоизучено, поэтому размышлять о том, как оно будет развиваться, очень сложно.

"Голосовые связи - это мышцы, и сердце - тоже мышца. Это то, что меня пугает больше всего. Поскольку частота этого диагноза - один случай на миллион, ученые не провели достаточного количества исследований, ведь это коснулось не так много людей", - сказала она.

Селин Дион (фото: instagram.com/celinedion)

Напомним, в конце 2022 года Селин объявила об отмене остатка своего глобального тура "Courage" из-за своего прогрессирующего и неизлечимого неврологического заболевания, затрагивающего мышцы, в том числе голосовых связей и сердца.

Она говорила о том, что ей не удалось найти эффективное лечение, но она подчеркивает важность сохранения надежды.