Невідома українська співачка переспівала "Щедрик", чим осквернила культурну святиню (відео)

Нещодавно в мережі з'явилося відео, де невідома українська співачка переспівала знаменитий "Щедрик" Леонтовича.
Однак нова версія традиційної композиції абсолютно не сподобалася слухачам і музичним критикам. Усе через те, що в ній використано нецензурну лексику та згадку Путіна.
Як невдало зазвучав "Щедрик" - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Відео з новим виконанням "Щедрика" з'явилося пару днів назад на YouTube-каналі "ListenPlay&Enjoy". Під відео немає жодних вказівок на автора чи виконавця переробки.
Та навіть попри анонімність автора користувачі вимагають видалити жахливу переспівку. Річ у тім, що замість звичних нам слів, у невдалому "Щедрику" звучать такі рядки:
"Путін - ху*ло
Р*шка - гі*но"
У коментарях під відео не знайшлося жодної людини, яка б висловилася про пісню позитивну. Натомість всі зазначають, що це спаплюження української культурної спадщини та ганьба.
Відомий український музикант Анатолій Матвійчук написав, що "осквернення українських святинь продовжується". Висловилася й письменниця Лариса Ніцой.
"Наш "Щедрик" - наша сакральна пісня. Не поширюйте, будь ласка, її перекручений варіант зі словами про рашку і пуйла. Може виконавиця просто не подумала, а ви не поширюйте. І не слухайте. Не можна святе змішувати з лайном. Хоч щось та повинно лишитися в нас чистим, не запацяним", - сказала вона.
Попри це творіння Леонтовича поважають по всьому світу. Наприклад, нещодавно шедевр пролунав у стінах Карнегі-Холл.
А ще раніше автомобілі Tesla "станцювали" під "Щедрик", чим розірвали мережу