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Автомобили Tesla "станцевали" под Щедрик и разорвали сеть (видео)

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Понедельник 27 декабря 2021 09:17
Автомобили Tesla "станцевали" под Щедрик и разорвали сеть (видео) Tesla представила световое шоу под Щедрик (Скриншот из видео)
Автор: Styler

Компания Илона Маска Tesla опубликовала яркое видео, на котором четыре электрокара "исполнили" знаменитый украинский "Щедрик".

Ролик показали в Twitter компании.

Световое шоу электрокаров

Компания Tesla показала видео, на котором звучит всем известная мелодия "Щедрик". В английском аналоге она называется "Carol of the Bells".

В ролике представили новую модель авто марки "Tesla" - S3XY. Мы можем увидеть четыре авто, которые стоят в ряд. Они исполняют синхронные движения под композицию Леонтовича "Щедрик".

Видео порвало сеть

Буквально за сутки ролику поставили 45,8 тысяч лайков, а 600 пользователей им поделилось.

Откуда взялся "Щедрик"

Напомним, что благодаря уникальному ритму украинская народная песня была переведена на английский язык, после чего стала рождественской песней для всего мира, известная под названием "Carol of the Bells".

Кроме того, "Щедрик" стал саундтреком к таким известным фильмам и сериалам, как " Южный парк", "Симпсоны", "Гриффины", "Легенды завтрашнего дня", "Гарри Поттер и узник Азкабана", "Один дома" (2 первые части), "Крепкий орешек 2", "Гоголь. Вий" и многие другие.

Как мы ранее писали, колядку "Щедрик" исполнили среди лета и установили рекорд.

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Илон Маск
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