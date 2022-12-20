Неизвестная украинская певица перепела "Щедрик", чем осквернила культурную святыню (видео)

Как перепели композицию

Видео с новым исполнением "Щедрика" появилось пару дней назад на YouTube-канале "ListenPlay&Enjoy". Под видео нет указаний на автора или исполнителя переделки.

И даже несмотря на анонимность автора, пользователи требуют удалить ужасный перепев. Дело в том, что вместо привычных нам слов, в неудачном "Щедрике" звучат следующие строки:

"Путін - ху*ло

Р*шка - гі*но"

Реакция слушателей

В комментариях под видео не нашлось ни одного человека, который высказался бы о песне положительной. В то же время все отмечают, что это осквернение украинского культурного наследия и позор.

Одними неодобрительными комментариями не обошлось, ведь теперь слушатели пишут на трек жалобы и требуют удаления видео из публичного пространства.

Известный украинский музыкант Анатолий Матвийчук написал, что "осквернение украинских святынь продолжается". Высказалась и писательница Лариса Ницой.

"Наш "Щедрик" - наша сакральная песня. Не распространяйте, пожалуйста, ее извращенный вариант со словами о рашке и пуйле. Может исполнительница просто не подумала, а вы не распространяйте. И не слушайте. Нельзя святое смешивать с дерьмом. Хоть что-то, но должно остаться у нас чистым, не замаранным", - сказала она.