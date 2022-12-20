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Неизвестная украинская певица перепела "Щедрик", чем осквернила культурную святыню (видео)

Неизвестная украинка испортила всемирно известный "Щедрик" (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Недавно в сети появилось видео, где неизвестная украинская певица перепела знаменитый "Щедрик" Леонтовича.

Однако новая версия традиционной композиции совершенно не понравилась слушателям и музыкальным критикам. Все потому, что в ней использована нецензурная лексика и упоминание Путина.

Как неудачно зазвучал "Щедрик" - смотрите ниже в материале Styler.

Как перепели композицию

Видео с новым исполнением "Щедрика" появилось пару дней назад на YouTube-канале "ListenPlay&Enjoy". Под видео нет указаний на автора или исполнителя переделки.

И даже несмотря на анонимность автора, пользователи требуют удалить ужасный перепев. Дело в том, что вместо привычных нам слов, в неудачном "Щедрике" звучат следующие строки:

"Путін - ху*ло

Р*шка - гі*но"

Реакция слушателей

В комментариях под видео не нашлось ни одного человека, который высказался бы о песне положительной. В то же время все отмечают, что это осквернение украинского культурного наследия и позор.

Одними неодобрительными комментариями не обошлось, ведь теперь слушатели пишут на трек жалобы и требуют удаления видео из публичного пространства.

Известный украинский музыкант Анатолий Матвийчук написал, что "осквернение украинских святынь продолжается". Высказалась и писательница Лариса Ницой.

"Наш "Щедрик" - наша сакральная песня. Не распространяйте, пожалуйста, ее извращенный вариант со словами о рашке и пуйле. Может исполнительница просто не подумала, а вы не распространяйте. И не слушайте. Нельзя святое смешивать с дерьмом. Хоть что-то, но должно остаться у нас чистым, не замаранным", - сказала она.

Несмотря на это, творение Леонтовича уважают по всему миру. К примеру, недавно шедевр раздался в стенах Карнеги-Холл.

А еще раньше автомобили Tesla "станцевали" под "Щедрик" чем разорвали сеть.

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