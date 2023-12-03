"Невгамовний дурний сусід". Катя Осадча ледь не потрапила у пастку шахраїв з Росії

Telegram Каті Осадчої намагались зламати

Так, телеведучій прийшло сповіщення про те, що хтось із РФ намагається зламати її Telegram-сторінку.

Катя Осадча ледь не стала жертвою шахраїв з Росії (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадча порадила своїм фоловерам час від часу змінювати паролі, щоб також не стати жертвою шахраїв.

"Комусь на болотах дуже, бл*дь, цікавий мій Telegram. Будьте обережні. Міняйте час від часу паролі", - закликала вона.

Катя також додала, що своїми хакерськими та повітряними атаками росіяни лише демонструють свою слабкість.

Катя Осадча ледь не стала жертвою шахраїв з Росії (фото: instagram.com/kosadcha)

"Невгамовний дурний сусід. Як виміряти слабкість, це коли не можуть підкорити, то просто бісяться, ламають сторінки, літають цілими днями, спалюючи тони пального. Просто уявіть, замість того, щоб проводити вихідний, вони зайняті тим, щоб псувати життя іншим", - гнівно висловилася зірка.