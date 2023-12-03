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"Неугомонный глупый сосед". Катя Осадчая чуть не попала в ловушку мошенников из России

Воскресенье 03 декабря 2023 18:00
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"Неугомонный глупый сосед". Катя Осадчая чуть не попала в ловушку мошенников из России Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая Катя Осадчая едва не стала жертвой мошенников из России. По словам знаменитости, аферисты пытались получить доступ к ее Telegram-аккаунту. К счастью, у них не получилось это сделать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Telegram Кати Осадчей пытались взломать

Так, телеведущей пришло уведомление о том, что кто-то из РФ пытается взломать ее Telegram-страницу.

&quot;Неугомонный глупый сосед&quot;. Катя Осадчая чуть не попала в ловушку мошенников из России

Катя Осадчая едва не стала жертвой мошенников из России (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая посоветовала своим фолловерам время от времени менять пароли, чтобы также не стать жертвой мошенников.

"Кому-то на болотах очень, бл*дь, интересный мой Telegram. Будьте осторожны. Меняйте время от времени пароли", - призвала она.

Катя добавила, что своими хакерскими и воздушными атаками россияне лишь демонстрируют свою слабость.

&quot;Неугомонный глупый сосед&quot;. Катя Осадчая чуть не попала в ловушку мошенников из России

Катя Осадчая едва не стала жертвой мошенников из России (фото: instagram.com/kosadcha)

"Неугомонный глупый сосед. Как измерить слабость, это когда не могут покорить, то просто бесятся, ломают страницы, летают целыми днями, сжигая тонны горючего. Просто представьте, вместо того, чтобы проводить выходной, они заняты тем, чтобы портить жизнь другим", - гневно высказалась звезда.

Напомним, недавно Джамала отреагировала на то, что РФ объявила ее в розыск.

Также известный телеведущий объяснил, для чего хранит российский паспорт.

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