Невероятные Украинцы: жительница Ирпеня рассказала о замечательном поступке соседей

По словам женщины, она вернулась в свой дом в Ирпене через два месяца после начала войны и сначала была очень шокирована.

"Заходишь через 2 месяца домой в Ирпене, а там всю технику украли. Мы так подумали… увидев, на первый взгляд, что нет ни техники, ни ничего ценного. Все бросали, как было…", - пишет Давиденко.

Однако выяснилось, что соседи пришли к ней домой и все аккуратно спрятали - ценные вещи, мелкую технику и даже сбережения.

"Но на самом деле кто-то пришел к нам домой и спрятал ценные вещи, представляете? Представьте, зашли через разбитое окно, сняли телевизор со стены, положили его на диван и сверху подушками, чтобы никто не увидел. Мелкую технику в детскую кроватку и пледом прикрыли. Робот-пылесос в шкафу. Заклеили окна, и даже не взяли продукты из холодильника. И Тимофея деньги, которые подарили на день рождения!" – добавила жительница Ирпеня.

Она шокирована поступком своих соседей, до слез и очень благодарна тому, кто уберег ее имущество.

"Я до сих пор не могу поверить. Украинцы – Вы невероятные. Спасибо, незнакомец, надеюсь, что ты и твои родные в безопасности. Молюсь за тебя и всю нашу Украину", - поблагодарила Татьяна Давиденко.