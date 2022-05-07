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Неймовірні українці: мешканка Ірпеня розповіла про чудовий вчинок сусідів

В Ірпені дюді сховали техніку та цінні речі сусідів від окупантів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мешканка Ірпеня розповіла, що її сусіди вчинили неймовірний вчинок. Вони тихесенько пробралися в її будинок, сховали всі цінні речі та дрібну техніку. А розбиті вікна заклеїли.

Про це розповіли в Telegram-каналі Bucha-Live з посиланням на Тетяну Давиденко.

За словами жінки, вона повернулася у свій будинок в Ірпені через два місяці після початку війни й спочатку була дуже шокована.

"Заходиш через 2 місяці додому в Ірпені, а там всю техніку вкрали. Ми так подумали... побачивши, на перший погляд, що немає ні техніки, ні нічого цінного. Всі кидали, як було...", - пише Давиденко.

Однак з'ясувалося, що сусіди прийшли до неї додому і все акуратно сховали - цінні речі, дрібну техніку і навіть заощадження.

"Але насправді хтось прийшов до нас додому і сховав цінні речі, уявляєте? Уявіть, зайшли через розбите вікно, зняли телевізор зі стіни, поклали його на диван і зверху подушками, щоб ніхто не побачив. Дрібну техніку в дитяче ліжечко і пледом прикрили. Робот-пилосос в шафі. Заклеїли вікна, і навіть не взяли продукти з холодильника. І Тимофія гроші, які подарували на день народження!"- додала мешканка Ірпеня.

Вона шокована вчинком своїх сусідів, до сліз і дуже вдячна тому, хто вберіг її майно.

"Я досі не можу повірити. Українці - ви неймовірні. Спасибі, незнайомець, сподіваюся, що ти та твої рідні в безпеці. Молюся за тебе і всю нашу Україну", - подякувала Тетяна Давиденко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців вразила неймовірна історія власника автомобілів у Києві.

А також ми розповідали зворушливу історію про порятунок 8-річного хлопчика і його собаки Ади.

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