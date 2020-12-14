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Невероятное зрелище: в курортном украинском городе "замерзло" море

Бердянск, Понедельник 14 декабря 2020 14:55
Невероятное зрелище: в курортном украинском городе "замерзло" море
В Бердянске море покрылось шугой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На популярном курорте Азовского моря - Бердянске "замерзло" море. Сперва может действительно так показаться, если посмотреть на кадры, опубликованные местным фотографом Игорем Стрельцовым.

На своей странице в Facebook мужчина показал величественную красоту Азовского моря зимой. Фото сняты на Соломенном пляже Бердянска.

"Почти зима, почти лед", - подписал видео автор.

Как объяснил сам Игорь Стрельцов в комментариях, море не замерзло, а покрылось шугой и льдом.

В Бердянске "замерзло" море

В комментариях пользователи выразили свое восхищение зимней сказке на видео.

  • Замерзает морюшко! В спячке отдохнет.
  • А помните один год какие большие торосы были на Лисках, люди боролись как и могли с этими глыбами льда. Было страшно конечно.
  • Лавина снежная на побережье.
  • Пусть отдохнет, очистится зимой.

Как мы ранее писали, шторм в Кирилловке полностью затопил поселок. Под водой оказались туристические базы и жилые дома. Видео последствий непогоды опубликовали на YouTube.

Также мы сообщали, шторм в Кирилловке на Азовском море не утихает уже неделю.

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