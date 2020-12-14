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Неймовірне видовище: в курортному українському місті "замерзло" море

Бердянськ, Понеділок 14 грудня 2020 14:55
Неймовірне видовище: в курортному українському місті "замерзло" море
У Бердянську море вкрилося шугою (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На популярному курорті Азовського моря - Бердянську "замерзло" море. Спершу може дійсно так здатися, якщо подивитися на кадри, опубліковані місцевим фотографом Ігорем Стрельцовим.

На своїй сторінці у Facebook чоловік показав величну красу Азовського моря взимку. Фото зняті на Солом'яному пляжі Бердянська.

"Майже зима, майже лід", - підписав відео автор.

Як пояснив сам Ігор Стрельцов у коментарях, море не замерзло, а покрилося шугою і льодом.

В Бердянську "замерзло" море

У коментарях користувачі висловили своє захоплення зимовою казкою на відео.

  • Замерзає морюшко! В сплячці відпочине.
  • А пам'ятаєте один рік великі тороси були на Лисках, люди боролися як могли з цими брилами льоду. Було страшно звичайно.
  • Снігова лавина на узбережжі.
  • Нехай відпочине, очиститься взимку.

Як ми раніше писали, шторм в Кирилівці повністю затопив селище. Під водою опинилися туристичні бази та житлові будинки. Відео наслідків негоди опублікували на YouTube.

Також ми повідомляли, шторм у Кирилівці на Азовському морі не вщухає вже тиждень.

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