Неймовірне видовище: в курортному українському місті "замерзло" море

На популярному курорті Азовського моря - Бердянську "замерзло" море. Спершу може дійсно так здатися, якщо подивитися на кадри, опубліковані місцевим фотографом Ігорем Стрельцовим.
На своїй сторінці у Facebook чоловік показав величну красу Азовського моря взимку. Фото зняті на Солом'яному пляжі Бердянська.
"Майже зима, майже лід", - підписав відео автор.
Як пояснив сам Ігор Стрельцов у коментарях, море не замерзло, а покрилося шугою і льодом.
В Бердянську "замерзло" море
У коментарях користувачі висловили своє захоплення зимовою казкою на відео.
Як ми раніше писали, шторм в Кирилівці повністю затопив селище. Під водою опинилися туристичні бази та житлові будинки. Відео наслідків негоди опублікували на YouTube.
Також ми повідомляли, шторм у Кирилівці на Азовському морі не вщухає вже тиждень.
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