Невероятная история спасения целого роя пчел: прибились к военным прямо на линии фронта

Целый рой пчел прилетел к украинским защитникам на передовой в окрестностях Бахмута в начале лета. Военные поселили пчел в ящик из-под снарядов.

Присматривать за пчелами взялся Александр, который до службы в армии был пчеловодом и имел опыт общения с этими полезными насекомыми.

Через некоторое время Александр получил перевод на службу в другую роту, а перед тем ему дали возможность навестить родные Черкассы.

Военные попросили побратима забрать весь пчелиный рой вместе с собой в Черкассы. Талисман роты не рискнули оставлять на передовой под постоянными обстрелами.

Их поместили в коробку из-под снарядов и надежно упаковали. Так рой пчел в ящике-улье преодолел расстояние почти в 700 километров. Сейчас пчелы в полной безопасности осваиваются на новом месте в Черкассах.

Фото: t.me/donbasonline