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Невероятная история спасения целого роя пчел: прибились к военным прямо на линии фронта

В Бахмуте военные спасли рой пчел, который сам прилетел на передовую (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Бахмуте Донецкой области к казармам украинских военных прилетел рой пчел. Насекомые явно искали укрытие от постоянных взрывов и дыма.

Невероятную историю пчел рассказали в Telegram-канале "Донбасс онлайн".

Целый рой пчел прилетел к украинским защитникам на передовой в окрестностях Бахмута в начале лета. Военные поселили пчел в ящик из-под снарядов.

Присматривать за пчелами взялся Александр, который до службы в армии был пчеловодом и имел опыт общения с этими полезными насекомыми.

Через некоторое время Александр получил перевод на службу в другую роту, а перед тем ему дали возможность навестить родные Черкассы.

Военные попросили побратима забрать весь пчелиный рой вместе с собой в Черкассы. Талисман роты не рискнули оставлять на передовой под постоянными обстрелами.

Их поместили в коробку из-под снарядов и надежно упаковали. Так рой пчел в ящике-улье преодолел расстояние почти в 700 километров. Сейчас пчелы в полной безопасности осваиваются на новом месте в Черкассах.

Фото: t.me/donbasonline

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что военный ВСУ спас двух пони - Капу и Маленькую.

А еще писали о том, что под Харьковом обнаружили павлина, который неделю прятался от вражеских обстрелов.

А также мы сообщали о том, что на острове Змеиный после освобождения обнаружили кота, который пережил жуткие обстрелы, взрывы и оккупацию.

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