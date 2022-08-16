Неймовірна історія порятунку цілого рою бджіл: прибилися до військових прямо на лінії фронту

Цілий рій бджіл прилетів до українських захисників на передовій в околицях Бахмута на початку літа. Військові поселили бджіл в ящик з-під снарядів.

Доглядати за бджолами взявся Олександр, який до служби в армії був бджолярем і мав досвід спілкування з цими корисними комахами.

Через деякий час Олександр отримав переведення на службу в іншу роту, а перед тим йому дали можливість відвідати рідні Черкаси.

Військові попросили побратима забрати весь бджолиний рій разом із собою до Черкас. Талісман роти не ризикнули залишати на передовій під постійними обстрілами.

Їх помістили в коробку з-під снарядів і надійно упакували. Так рій бджіл у ящику-вулику подолав відстань майже в 700 кілометрів. Зараз бджоли в цілковитій безпеці освоюються на новому місці в Черкасах.

Фото: t.me/donbasonline