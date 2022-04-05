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История из Бучи со счастливым концом: патрульный спас пса, который теперь стал его другом

Новина українською →
Буча, Вторник 05 апреля 2022 11:52
История из Бучи со счастливым концом: патрульный спас пса, который теперь стал его другом Коллаж РБК-Украина: так выглядит история из Бучи со счастливым концом
Автор: Светлана Мащенко

В нашей украинской Буче, которая стала жертвой россиян, есть и история со счастливым концом. Это - о человечности. О том, как патрульный спас пса, и теперь у него есть верный друг.

Историю из Бучи со счастливым концом смотрите и читайте ниже в материале Styler.

Так, в сети опубликовали фото и рассказ, как во время осмотра города в одной из разбитых частных машин патрульные увидели собаку.

Животное было настолько измучено, что спало прямо на обломках стекла от разбитых окон автомобиля.

История из Бучи со счастливым концом: патрульный спас пса, который теперь стал его другом

Патрульные забрали найденного измученного пса, отвезли его на осмотр к ветеринару. Затем один из правоохранителей решил оставить пса себе.

История из Бучи со счастливым концом: патрульный спас пса, который теперь стал его другом

Вот так выглядит история из Бучи со счастливым концом.

История из Бучи со счастливым концом: патрульный спас пса, который теперь стал его другом

Ранее мы писали, что Википедия исправляет статью о Буче в угоду путинскому режиму.

Также мы публиковали рассказ жителя Бучи, который прошел через пытки.

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