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Неудачно закопала гранату: под Киевом окровавленная девушка просила о помощи

STYLERЖизнь    25.07.2019 - 15:48
Неудачно закопала гранату: под Киевом окровавленная девушка просила о помощи
Девушка подорвалась на гранате под Киевом (фото: коллаж РБК-Украина)

Под Киевом девушка хотела закопать гранату, но она взорвалась

В селе Крюковщина Киевской области девушка хотела закопать гранату по среди поля, но что-то пошло не так, произошел взрыв, и она получила серьезные ранения. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Взрыв было слышно на территории жилого массива "Европейский город", в котором жители заметили окровавленную девушку и вызвали скорую помощь.

Неудачно закопала гранату: под Киевом окровавленная девушка просила о помощи

Девушка подорвалась на гранате под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

На место инцидента приехала полиция и взрывотехники. Оказалось, что граната взорвалась на расстоянии десяти метров от жилых домов. Девушка получила травмы от осколков гранаты и ей все же удалось добраться до ближайших домов, чтобы попросить о помощи.

Неудачно закопала гранату: под Киевом окровавленная девушка просила о помощи

Девушка подорвалась на гранате под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Пострадавшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику. По предварительным данным, девушка пыталась закопать гранату в поле. Полиция выясняет все детали происшествия.

Напомним, что появилась новая информация о покалеченных детях после взрыва на детской площадке в Пашеной Балке Днепропетровской области. Дети начали приходить в себя.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве в Днепровском районе мужчина разгуливал с гранатой. При этом он начал выяснять отношения с молодой парой.

Мы также писали о том, что в полиции рассказали подробности о задержании мужчины с гранатой возле Верховной Рады.

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