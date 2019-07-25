Невдало закопала гранату: під Києвом закривавлена дівчина просила про допомогу

Дівчина підірвався на гранаті під Києвом (фото: колаж РБК-Україна)

Під Києвом дівчина хотіла закопати гранату, але вона вибухнула

У селі Крюківщина Київської області дівчина хотіла закопати гранату по серед поля, але щось пішло не так, стався вибух, і вона отримала серйозні поранення. Про це повідомляє поліція Київської області.

Вибух було чутно на території житлового масиву "Європейське місто", в якому жителі помітили закривавлену дівчину і викликали швидку допомогу.

Дівчина підірвався на гранаті під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

На місце інциденту приїхала поліція і вибухотехніки. Виявилося, що граната вибухнула на відстані десяти метрів від житлових будинків. Дівчина отримала травми від осколків гранати і їй все ж таки вдалося дістатися до найближчих будинків, щоб попросити про допомогу.

Дівчина підірвався на гранаті під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Постраждалу з пораненнями в області спини госпіталізували в найближчу клініку. За попередніми даними, дівчина намагалася закопати гранату в полі. Поліція з'ясовує всі деталі події.

Нагадаємо, що з'явилася нова інформація про покалічених дітей після вибуху на дитячому майданчику в Пашеній Балці Дніпропетровської області. Діти почали приходити в себе.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві у Дніпровському районі чоловік розгулював з гранатою. При цьому він почав з'ясовувати стосунки з молодою парою.

Ми також писали про те, що у поліції розповіли подробиці про затримання чоловіка з гранатою біля Верховної Ради.