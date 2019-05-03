Просто хотел выпить водки: по Киеву разгуливал мужчина с гранатой (видео)

Мужчина с гранатой разгуливал по Киеву (иллюстративное фото: УНИАН)

Мужчина с гранатой начал выяснять отношения с молодой парой

Пьяного мужчину с гранатой задержали вечером в четверг, 2 мая, в Киеве на улице Березняковской, 36 (Днепровский район) рядом с супермаркетом. Он рассказал, что выгуливал собаку и просто захотел выпить водки, откуда у него взялась граната, он так и не объяснил. Об этом сообщает Информатор.

Известно, что прохожие заметили взрывоопасный предмет и сообщили в полицию. По их словам, между мужчиной и молодой парой произошел конфликт. Позже ребята заметили, что на парапете рядом с бутылкой водки, которую он распивал, лежит граната. Они попытались отвести его подальше в сторону.

Мужчина с гранатой разгуливал по Киеву (видео: YouTube/Информатор)

Свидетели говорят, что мучина не угрожал взорвать гранату, а просто выяснял отношения с парой.

Он не смог сообщить, откуда взял гранату. Лишь рассказал, что не местный, хотел выгулять собаку и выпить водки.

Полиция задержала мужчину, оцепила территорию и изъяла гранату с места ЧП. К счастью, никто не пострадал. Причины инцидента выясняются.

Мужчина с гранатой разгуливал по Киеву (видео: YouTube/Информатор)

Напомним, в Киеве произошло чрезвычайное происшествие с подвешенной на дверь квартиры гранатой.

Также сообщалось, что в Бердичеве в одной из девятиэтажек на двери квартиры молодой женщины с 4-летним ребенком неизвестные повесили боевую гранату.