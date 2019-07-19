В полиции рассказали подробности о задержании мужчины с гранатой возле ВР

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Полицейские задержали 22-летнего жителя Полтавской области

Национальная полиция в городе Киеве сообщила подробности о задержании мужчины с самодельной гранатой возле здания парламента. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что во время патрулирования на улице Грушевского полицейские полка особого назначения, которые несут службу в усиленном режиме, увидели мужчину, который подозрительно себя вел, а затем решили с ним пообщаться. Во время поверхностной проверки у него обнаружили гранату и запал. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции.

Правоохранители изъяли опасный предмет, его направят на экспертные исследования. Задержанного, 22-летнего жителя Полтавской области, доставили в территориальное управление полиции. С ним общаются следователи. По предварительным данным установлено, что молодой человек находится в розыске за дезертирство.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерсткого управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, РБК-Украина писало, что правоохранители в пятницу, 19 июля, задержали под стенами Верховной рады мужчину с гранатой.