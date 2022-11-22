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Netflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царем

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Вівторок 22 листопада 2022 19:59
Netflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царем Netflix осоромився в очах українців (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Стрімінговий сервіс Netflix тотально осоромився перед українськими користувачами, назвавши князя Ярослава Мудрого російським. Правителя згадали в новому сезоні серіалу "Вікінги: Вальгалла", але зробити це правильно не змогли.

Про це сервіс написав у своєму Twitter.

У січні на Netflix з'явиться новий сезон серіалу "Вікінги: Вальгалла". Для підігріву глядачів творці показали кількох нових героїв, серед яких князь Ярослав Мудрий. Але не обійшлося без помилок.

Річ у тім, що правителя Київської Русі назвали правителем Північної Росії. Як повідомляють на сайті LIGA.Life, вже відбулася розмова з регіональним директором Netflix Алексом Лонгом, тому чекають на "виправлення цієї ситуації".

Netflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царем

Скриншот: twitter.com/netflixvalhalla

Проте українці чекати не хочуть і беруть все у свої руки. У коментарях під дописом вони почали активно проводити уроки з історії України.

Деякі користувачі почали прогнозувати, яка хвиля хейту чекає на сценаристів.

Netflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царемNetflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царем

Інші ж почали просвітницьку діяльність.

Netflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царемNetflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царемNetflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царем

Не залишилося осторонь і саме Міністерство культури, давши коротке пояснення та посилання на онлайн-урок з історії України.

Netflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царем

Проте не повчаннями єдиними. Українці не втрималися й створили декілька мемів, де добре поглузували над Netflix.

Netflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царемNetflix розізлив українців, назвавши Ярослава Мудрого російським царем

Раніше подібні висловлювання дозволив собі Ілон Маск. Винахідник дійшов висновку, що Крим треба віддати Росії.

Його відразу засипали коментарями, а потім українцям пояснили, для чого він ніс цю маячню.

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