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Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царем

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Вторник 22 ноября 2022 19:59
Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царем Netflix оконфузился в глазах украинцев (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Стриминговый сервис Netflix тотально оконфузился перед украинскими пользователями, назвав князя Ярослава Мудрого русским. Правителя упомянули в новом сезоне сериала "Викинги: Вальгалла", но сделать это правильно не смогли.

Об этом сервис написал в своем Twitter.

В январе на Netflix появится новый сезон сериала "Викинги: Вальгалла". Для подогрева зрителей создатели показали несколько новых героев, среди которых князь Ярослав Мудрый. Но не обошлось без ошибок.

Дело в том, что правителя Древней Руси назвали правителем Северной России. Как сообщают на сайте LIGA.Life, уже состоялся разговор с региональным директором Netflix Алексом Лонгом, поэтому ждут "исправления этой ситуации".

Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царем

Скриншот: twitter.com/netflixvalhalla

Однако ждать украинцы не хотят и берут все в свои руки. В комментариях под сообщением они начали активно проводить уроки по истории Украины.

Некоторые пользователи начали прогнозировать, какая волна хейта ждет сценаристов.

Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царемNetflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царем

Остальные же начали просветительскую деятельность.

Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царемNetflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царемNetflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царем

Не осталось в стороне и Министерство культуры, дав краткое объяснение и ссылку на онлайн-урок по истории Украины.

Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царем

Однако не поучениями едиными. Украинцы не удержались и создали несколько мемов, где хорошо посмеялись над Netflix.

Netflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царемNetflix разозлил украинцев, назвав Ярослава Мудрого русским царем

Ранее подобные высказывания позволил себе Илон Маск. Изобретатель пришел к выводу, что Крыму нужно отдать России.

Его сразу засыпали комментариями, а затем украинцам объяснили, для чего он нес этот бред.

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