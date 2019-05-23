ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Филарет назвал условия Томоса, которые ПЦУ не будет выполнять

Новости » Общество    23.05.2019 - 20:14
Филарет назвал условия Томоса, которые ПЦУ не будет выполнять
Фото: почетный патриарх Филарет (Виталий Носач, РБК-Украина)

Филарет заявил, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата

Почетный патриарх Украины Филарет заявил, что не будет выполнять три условия Томоса об автокефалии. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Настоящее время".

Также он заявил, что сейчас идет большая борьба за уничтожение Киевского патриархата как такового.

"Томос ставит церковь почти в такую же зависимость от Константинополя, как та, в которой находится УПЦ (МП) от Москвы", - сказал он.

Также Филарет заявил, что не будет выполнять условия Томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, и отказывается решать конфликтные ситуация внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.

"Три пункта, которые отбирают у нас права автокефальной церкви. По названию мы - автокефальная, а на деле мы зависимая от Константинопольского патриархата церковь … Мы не отказываемся от Томоса, но не будем выполнять эти три условия, которые записаны в Томосе. Не будем выполнять", - сказал Филарет.

Напомним, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в пятницу, 24 мая, созывает священный Синод ПЦУ. Синод начнется в 10:00 в Доме митрополита, который находится на территории Софии Киевской.

Ранее Епифаний отмечал, что на синоде иерархи ПЦУ оценят действия почетного патриарха Филарета, который недавно заявил, что допускает раскол в новостореній украинской церкви.

 

 

 

Епифаний завтра созывает Синод ПЦУ Епифаний собирает синод ПЦУ по ситуации с Филаретом
Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь