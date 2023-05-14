"Нєт такова гасударства": таксист-"історик" в Києві шокував українофобськими заявами

В Києві пасажири натрапили на водія таксі українофоба, який наговорив гучних заяв і тепер прославився в мережі.
Аудіо з "позицією" цього геополітика показав в Instagram користувач Олександр Микитенко.
За словами автора посту, таксист віз батьків його дружини. І в процесі у нього надміру розв'язався язик.
"На виклик приїхав "талановитий" історик-водій, який почав розповідати дуже і дуже цікаві речі про те що, "Україна - ета транзітная зона мєжду Європай і Расієй", та багато інших цікавих речей. На жаль багато фактів з цього дуже довгого і "захоплюючого" монологу задокументувати не вдалось, але вдалось записати на аудіозапис апогей всього монологу", - розповідає Олександр.
Далі передаємо мовою оригіналу "позицію" таксиста:
"Украина - это не государство. Нет такого государства. Была республика Украина. И вот в этом статуте юридическом "Республика Украина" просто поменяли название. Не Украинская, УССР, а Украина. Поэтому как такового государства нет".
Звати його Дмитро, номер авто: AA8745PP, катається Києвом на Skoda Fabia сірого кольору. Може співпрацювати з іншими службами таксі.
У коментарях представники служби таксі повідомили, що водія ідентифікували і необхідних заходів вжили.
"Добрий вечір! Дякуємо, що звернули нашу увагу на цей інцидент. Ми дуже цінуємо зворотній зв'язок наших користувачів. Дії водія є абсолютно неприпустимими. Ми вже ідентифікували водія і вжили всіх необхідних заходів щодо цієї ситуації. Слава Україні", - йдеться в повідомленні від Bolt.
Нижче аудіозапис з промовою водія Дмитра:
Раніше ми писали, що у Вінниці водій Uber відмовився розмовляти з пасажирами українською мовою.