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"Нет такого государства": таксист-"историк" в Киеве шокировал украинофобскими заявлениями

Таксист Bolt попал в скандал (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве пассажиры натолкнулись на водителя такси украинофоба, который наговорил громких заявлений и теперь прославился в сети.

Аудио с "позицией" этого геополитика показал в Instagram пользователь Александр Микитенко.

Что именно случилось

По словам автора поста, таксист вез родителей его жены. И в процессе у него чрезмерно развязался язык.

"На вызов приехал "талантливый" историк-водитель, который начал рассказывать очень и очень интересные вещи о том, что "Украина - эта транзитная зона между Европой и Россией", и многие другие интересные вещи. К сожалению много фактов из этого очень длинного и "увлекательного" монолога задокументировать не удалось, но удалось записать на аудиозапись апогей всего монолога", - рассказывает Александр.

"Нет такого государства"

Далее передаем дословно "позицию" таксиста:

"Украина - это не государство. Нет такого государства. Была республика Украина. И вот в этом статуте юридическом "Республика Украина" просто поменяли название. Не Украинская, УССР, а Украина. Поэтому как такового государства нет".

Что известно о "гении"

Зовут его Дмитрий, номер авто: AA8745PP, катается по Киеву на Skoda Fabia серого цвета. Может сотрудничать с другими службами такси.

В Bolt уже отреагировали

В комментариях представители службы такси сообщили, что водителя идентифицировали и необходимые меры приняли.

"Добрый вечер! Спасибо, что обратили наше внимание на этот инцидент. Мы очень ценим обратную связь наших пользователей. Действия водителя абсолютно недопустимы. Мы уже идентифицировали водителя и приняли все необходимые меры по этой ситуации. Слава Украине", - говорится в сообщении от Bolt.

Ниже аудиозапись с речью водителя Дмитрия:

Ранее мы писали, что в Виннице водитель Uber отказался разговаривать с пассажирами на украинском языке .

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скандалBoltтакси