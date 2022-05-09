Повалий развлекала российских генералов 9 мая на сцене, увешанной георгиевскими лентами (видео)

Арстистка вышла на сцену и спела "Пісню про рушник" на стихи украинского поэта Андрея Малышко Повалий, вызвав слезу у сидящих в зале рашистских военных.

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"Верх цинизма. Когда-то была просто Тая, стала просто русская тварь", - подписаны кадры.

Как отреагировала Таисия Повалий на войну в ее родной Украине

Скандальная певица молчала с 24 февраля, а затем, 16 апреля, была замечена на выступлении в дуэте со Стасом Михайловым во время премии "Шансон года".

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Отметим, что на сайте TheyLoveWar, который обличает российских и украинских публичных лиц в поддержке путинского режима и замалчивании войны Таисии Повалий присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине". Похоже, пора менять его на "поддержку".

Отметим, что еще несколько лет назад певица называла себя киевлянкой, обижалась, что ей не дают выступать в Украине и даже голосовала на последних президентских выборах.