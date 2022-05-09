UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Повалий развлекала российских генералов 9 мая на сцене, увешанной георгиевскими лентами (видео)

Фото: Повалий развлекала россиян ко Дню победы 9 мая (instagram.com/tpovaliyofficial)
Автор: Светлана Мащенко

57-летняя Таисия Повалий, уроженка села Шамраевка Киевской области, развлекала российских генералов в честь 9 мая, стоя на сцене, украшенной георгиевскими лентами.

Смотрите верх цинизма на фото и видео в материале Styler.

Арстистка вышла на сцену и спела "Пісню про рушник" на стихи украинского поэта Андрея Малышко Повалий, вызвав слезу у сидящих в зале рашистских военных.

Скриншот

"Верх цинизма. Когда-то была просто Тая, стала просто русская тварь", - подписаны кадры.

Как отреагировала Таисия Повалий на войну в ее родной Украине

Скандальная певица молчала с 24 февраля, а затем, 16 апреля, была замечена на выступлении в дуэте со Стасом Михайловым во время премии "Шансон года".

Скриншот

Отметим, что на сайте TheyLoveWar, который обличает российских и украинских публичных лиц в поддержке путинского режима и замалчивании войны Таисии Повалий присвоен статус "Замалчивание агрессора и реальной ситуации в Украине". Похоже, пора менять его на "поддержку".

Отметим, что еще несколько лет назад певица называла себя киевлянкой, обижалась, что ей не дают выступать в Украине и даже голосовала на последних президентских выборах.

Ранее мы писали, что сын Повалий уехал в Испанию и теперь просит украинцев помочь найти работу.

Также сообщалось про украинских звезд, которые даже сейчас поддерживают Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Таисия Повалий